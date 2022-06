Tο... φανταστικό «Turning Red» της Pixar θα έχει συνέχεια μέσω κόμικ που θα κυκλοφορήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2023

Ένα manga (κόμικ) που θα συνοδεύει την ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney/Pixar «Turning Red» ετοιμάζεται και θα κυκλοφορήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2023 από τη Viz Media.

Το franchise «Turning Red» που εστιάζει στους έφηβους έχει ήδη επεκταθεί πολύ πέρα από την ταινία και το σχετικό περιεχόμενο έχει συγκεντρώσει πάνω από δύο δισεκατομμύρια προβολές στο TikTok.

Η πρωτότυπη ταινία σε σκηνοθεσία της Ντόμι Σι έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρμα Disney στη Βόρεια Αμερική και σε περιορισμένες διεθνείς κινηματογραφικές αγορές νωρίτερα φέτος. Βασίστηκε γύρω από τον χαρακτήρα της Μέι, 13χρονης Κινέζο-Καναδέζας, η οποία, λόγω κληρονομικής κατάρας, μεταμορφώνεται σε ένα γιγάντιο κόκκινο πάντα κάθε φορά που βιώνει έντονα συναισθήματα. Και τα συναισθήματά της είναι ιδιαίτερα έντονα όσον αφορά το (φανταστικό) συγκρότημα αγοριών της δεκαετίας του 1990 4*Town.

Το κόμικ, της σεναριογράφου Dirchansky εικονογραφημένο από την Calfee, επικεντρώνεται στο συγκρότημα και έχει τον τίτλο «Disney and Pixar's Turning Red: 4*Town 4*Real: The Manga».

