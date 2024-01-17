«Spaceman»: Ο Άνταμ Σάντλερ «ξεγυμνώνει» την ψυχή του σε ένα αλλόκοτο πλάσμα του διαστήματος

Ο 'Ανταμ Σάντλερ (Adam Sandler) «πραγματοποιεί» ένα ταξίδι στα αστέρια στη νέα του ταινία «Spaceman» η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο 74ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου τον επόμενο μήνα.

Σε σκηνοθεσία Γιόχαν Ρενκ (Johan Renck), η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα του Τσέχου συγγραφέα Γιάροσλαβ Καλφάρ (Jaroslav Kalfař), «Spaceman of Bohemia» που κυκλοφόρησε το 2017. Το σενάριο υπογράφει ο Κόλμπι Ντέι (Colby Day).

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση μιας μοναχικής ερευνητικής αποστολής στην άκρη του ηλιακού συστήματος, ο αστροναύτης Jakub (Σάντλερ), συνειδητοποιεί ότι ο γάμος που άφησε πίσω του μπορεί να μην τον περιμένει όταν επιστρέψει στη Γη. Στην απελπισία του να διορθώσει τα πράγματα με τη σύζυγό του, Lenka (Κάρεϊ Μάλιγκαν (Carey Mulligan) τον βοηθά ένα μυστηριώδες πλάσμα που βρίσκεται να κρύβεται στα έγκατα του σκάφους του. Ο Hanuš (με τη φωνή του Πολ Ντέινο (Paul Dano) συνεργάζεται με τον Jakub για να καταλάβουν τι πήγε στραβά πριν να είναι πολύ αργά».

Το τρέιλερ που δόθηκε στην δημοσιότητα αποκαλύπτει ότι ο πρωταγωνιστής έχοντας συμπληρώσει 189 ημέρες στο διάστημα έρχεται αντιμέτωπος με την μοναξιά του.

«Θέλεις να μάθεις αν είμαι αληθινός; Είμαι σαν εσένα, ένας εξερευνητής. Η μοναξιά σου μου κίνησε την περιέργεια» του εξηγεί το μυστηριώδες πλάσμα.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Κούναλ Ναγιάρ (Kunal Nayyar) η Λένα Ολίν (Lena Olin), καθώς και η Ιταλίδα σταρ Ιζαμπέλα Ροσελίνι (Isabella Rossellini).

Σύμφωνα με το Variety, το «Spaceman» αναμένεται να κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αμερικανικές αίθουσες στις 23 Φεβρουαρίου πριν την πρεμιέρα του στο Netflix την 1η Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

