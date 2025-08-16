Ταινίες που αφηγούνται ιστορίες μόδας θα προβληθούν σε εμβληματικούς κινηματογράφους του Μιλάνου

Tη βαθιά, συνεχή σύνδεση μεταξύ μόδας και κινηματογράφου θα αναδείξει η τριήμερη προβολή συλλογής ταινιών, Cinemoda Club που διοργανώνεται στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου από το Vogue Italia και τον όμιλο Kering.

Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, η εκδήλωση Cinemoda Club θα φιλοξενηθεί σε τρεις από τους πιο εμβληματικούς ανεξάρτητους κινηματογράφους του Μιλάνου, Arlecchino, Mexico και Palestrina, χώρους με δεκαετίες πολιτιστικής ιστορίας.

Οι κινηματογραφικές προβολές βασίζονται στην ιδέα ότι η μόδα εμπνέει τον κινηματογράφο και το αντίστροφο και η συνένωσή τους δημιουργεί χώρο για νέες συζητήσεις και δημιουργική σκέψη.

Το πρόγραμμα του Cinemoda Club που επιμελείται ο Τζιαν Λούκα Φαρινέλι, διευθυντής της Ταινιοθήκης της Μπολόνια (Cineteca di Bologna) περιλαμβάνει 36 ταινίες, από θρυλικά κλασικά κινηματογραφικά έργα έως και ανεξάρτητα ντοκιμαντέρ. Οι ταινίες επιλέχθηκαν για τον ρόλο που έπαιξαν στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε, φοράμε και σκεφτόμαστε τη μόδα. Όλες οι ταινίες θα προβληθούν στις πρωτότυπες γλώσσες τους με υπότιτλους και θα παρουσιαστούν από ειδικούς του κινηματογράφου και της μόδας, συμπεριλαμβανομένων μελών της συντακτικής ομάδας της Vogue Italia.

Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Βαλέρια Γκολίνο παρέχει την υποστήριξή της στο πρότζεκτ ως χορηγός του. «Ο κινηματογράφος και η μόδα μιλούν την ίδια γλώσσα: φαντασία, μεταμόρφωση και επιθυμία» είπε. «Τα ρούχα στον κινηματογράφο δεν είναι ποτέ μόνο οπτικά, αφηγούνται την ιστορία» συμπλήρωσε.

Για τη Vogue Italia, το Cinemoda Club συνεχίζει το έργο που ξεκίνησε με το Nouvelle Vogue της περασμένης χρονιάς στην Μπολόνια, μια προσπάθεια να οικοδομηθεί μια ισχυρότερη γέφυρα μεταξύ των κοινοτήτων του κινηματογράφου και της μόδας. Είναι επίσης μια αντανάκλαση της ευρύτερης αποστολής του περιοδικού: όχι μόνο να προβάλλει τη μόδα, αλλά και να εξερευνά τον πολιτισμό γύρω από αυτήν.

Για τον Kering, η συνεργασία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική. Ο όμιλος πολυτελών ειδών έχει επενδύσει εδώ και καιρό στις τέχνες, ιδιαίτερα στον κινηματογράφο, μέσω της πρωτοβουλίας Women In Motion και των συνεργασιών με κινηματογραφικά Φεστιβάλ από τις Κάννες μέχρι το Τόκιο. Το Cinemoda Club είναι ένα φυσικό επόμενο βήμα, μια πρωτοβουλία που αντικατοπτρίζει την πεποίθηση του Kering ότι η μόδα και ο κινηματογράφος δεν είναι απλώς δημιουργικά ευθυγραμμισμένες τέχνες, αλλά μπορούν να εξυψώσουν η μία την άλλη.

Πριν από την εκδήλωση στη Vogue Italia θα δημοσιευθούν αφιερώματα, συνεντεύξεις και ιστορίες από τα παρασκήνια, αναδεικνύοντας τόσο τις ταινίες όσο και τους ιστορικούς κινηματογράφους που τις φιλοξενούν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

