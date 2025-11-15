Ρεκόρ προβολών για τα teasers των «Devil Wears Prada 2» και «Toy Story 5»

Με στόχο να «σπάει» πάντα τους κινηματογραφικούς κανόνες του μάρκετινγκ η Disney πριν από λίγα 24ωρα κυκλοφόρησε τα πρώτα teasers για δύο από τις πολυαναμενόμενες παραγωγές του καλοκαιριού του 2026: του σίκουελ «The Devil Wears Prada 2» (20th Century Studios) και του «Toy Story 5» (Pixar). Mέσα στις πρώτες 24 ώρες τα δύο βίντεο εκτοξεύτηκαν στα ύψη των προβολών.

Και συγκεκριμένα η επιστροφή των Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι στο σίκουελ του «Devil Wears Prada» σημείωσε 185 εκατομμύρια προβολές κατά την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας γεγονός που το καθιστά το δεύτερο πιο δημοφιλές τρέιλερ από την αρχή του έτους μετά το «Fantastic Four: First Family» που έφτασε τις 202 εκατομμύρια προβολές στις πρώτες 24 ώρες.

Επίσης έγινε το τρέιλερ με τις περισσότερες προβολές από την αρχή του έτους στο Instagram με 79 εκατομμύρια ενώ στο TikTok προσέλκυσε 60 εκατομμύρια views.

Το teaser των 52 δευτερόλεπτων ξεκινά με την Miranda Priestly να μπαίνει στο ασανσέρ των γραφείων του περιοδικού Runway και λίγο πριν κλείσουν οι πόρτες να την ακολουθεί η πρώην βοηθός της, Andy Sachs. Το «Devil Wears Prada 2» σε σκηνοθεσία ξανά του Ντέιβιντ Φράνκελ θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες την Πρωτομαγιά του 2026.

Από την άλλη το teaser του «Toy Story 5» της Pixar κατέγραψε 142 εκατομμύρια προβολές το πρώτο 24ωρο, ξεπερνώντας τα αντίστοιχα βίντεο άλλων ταινιών κινουμένων σχεδίων, όπως τα «Despicable Me 4», «Kung Fu Panda 4» και «The Super Mario Bros Galaxy Movie».

Το κλιπ διάρκειας 49 δευτερολέπτων, παρουσίασε τον νέο χαρακτήρα που εισβάλει και είναι «απειλή» για την διάσημη παλιοπαρέα του Woody και του Buzz έχοντας το σλόγκαν «η εποχή των κλασικών παιχνιδιών τελείωσε». Πρόκειται για το Lilypad, ένα έξυπνο tablet, στο οποίο δανείζει τη φωνή της η Γκρέτα Λι.

Στο Instagram είχε 47 εκατομμύρια προβολές ενώ στο TikTok 37 εκατομμύρια. Επιπλέον, η κυκλοφορία προκάλεσε πάνω από 142.000 αναφορές σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ενώ η ταινία και οι σχετικοί χαρακτήρες εκτοξεύθηκαν στη 2η και 3η θέση των charts αναζήτησης του Twitter/X.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, το franchise έχει συγκεντρώσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία, σύμφωνα με το Deadline. Το «Toy Story 5» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Ιουνίου 2026.

Πηγή: skai.gr

