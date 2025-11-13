Νέες επιβλητικές φωτογραφίες από το περίφημο φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια» θα παρουσιάσει το περιοδικό Empire, στο τεύχος του Ιανουαρίου. Το αμερικανικό περιοδικό εξασφάλισε αποκλειστικά τις φωτογραφίες και θα τις δημοσιεύσει σε παγκόσμια αποκλειστικότητα.

Σε νυχτερινή εικόνα, οι Έλληνες τραβούν με σχοινιά από τη θάλασσα τον Δούρειο Ίππο, υπό το φως του φεγγαριού, προφανώς με στόχο να τον αφήσουν στα τείχη των Τρώων. Σε μια άλλη φωτογραφία, εμφανίζονται πάνοπλοι οι Έλληνες με τον Οδυσσέα σε πρώτο πλάνο.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Ιούλιο του 2026. Τον ρόλο του Οδυσσέα στη γεμάτο αστέρια διανομή ρόλων υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, Τηλέμαχος είναι ο Τομ Χόλαντ, ενώ πρωταγωνιστούν και οι Ρόμπερτ Πάτινσον, Μία Γκοθ, Αν Χάθαγουεϊ, Τζον Μπέρνταλ.



Με κόστος παραγωγής που αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, η «Οδύσσεια» αναδεικνύεται στο ακριβότερο φιλμ που έχει γυρίσει ποτέ ο Βρετανός σκηνοθέτης, με την ταινία να έχει γυριστεί για πρώτη φορά εξ ολοκλήρου σε IMAX, σε φορμά για τεράστιες οθόνες.

Πηγή: skai.gr

