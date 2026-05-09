Η Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας (Priyanka Chopra Jonas) και ο Ορλάντο Μπλουμ (Orlando Bloom) ενώνουν τις δυνάμεις τους για το «Reset», ένα ψυχολογικό θρίλερ επιβίωσης σε σκηνοθεσία του Ματ Σμούκλερ (Matt Smukler), τα γυρίσματα του οποίου ξεκινούν τον Αύγουστο.

Το σενάριο, που υπογράφει ο Τζόρνταν Ρόουλινς (Jordan Rawlins), επικεντρώνεται «σε μια γυναίκα (Τσόπρα Τζόνας) που ξυπνά ολομόναχη σε μια απομονωμένη περιοχή, μακριά από κάθε ένδειξη πολιτισμού. Χωρίς να θυμάται για το πώς βρέθηκε εκεί, συνειδητοποιεί πως η μοναδική της ελπίδα για να επιβιώσει είναι να εμπιστευτεί έναν γοητευτικό άγνωστο (Μπλουμ), ο οποίος όμως, ίσως κρύβει την αληθινή του ταυτότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

