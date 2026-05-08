Άντριεν Μπρόντι-Ρέιτσελ Ζέγκλερ: Πρωταγωνιστούν στο «Last Dance»

Ο δις βραβευμένος με Όσκαρ Άντριεν Μπρόντι και η νικήτρια Χρυσής Σφαίρας, Ρέιτσελ Ζέγκλερ, θα συμπρωταγωνιστήσουν στη νέα ταινία του Βραζιλιάνου δημιουργού Καρίμ Αϊνούζ με τίτλο «Last Dance».

Ο κάτοχος των Tony, Emmy και Grammy, Μπεν Πλατ, επίσης θα πρωταγωνιστήσει στη φιλόδοξη παραγωγή υπογράφοντας παράλληλα την πρωτότυπη μουσική της, την οποία θα ερμηνεύσει η Ζέγκλερ όπου πρόσφατα τιμήθηκε με Βραβείο Olivier για το ρόλο της στην «Evita».

Το σενάριο, που φέρει την υπογραφή της Έμιλι Ζιφ Γκρίφιν, βασίζεται στο αυτοβιογραφικό της άρθρο με τίτλο «The Last Dance with My Dad» που είχε δημοσιευτεί στο New Yorker το 2021. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος που αποδέχεται ο Μπρόντι μετά τη δεύτερη βράβευσή του με Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, για το «The Brutalist».

Στο «Last Dance», ο διάσημος συνθέτης του Μπρόντγουεϊ, Elliot (Μπρόντι), προσκαλεί την κόρη του Emma (Ζέγκλερ) σε μια κρουαζιέρα για γκέι στην Καραϊβική το 1991. Εκεί, ανακαλύπτουν έναν σαγηνευτικό, απελευθερωτικό κόσμο μουσικής, γιορτής και επιλεγμένων οικογενειών όπου η Εmma, η μόνη στρέιτ γυναίκα στο πλοίο, βιώνει έναν αναπάντεχο πρώτο έρωτα με νεαρό μέλος του πληρώματος.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «κάτω από τη χαρά και την ευφορία η κρίση του AIDS απλώνει μια ολοένα και πιο βαριά σκιά. Καθώς ο Elliot αποκαλύπτει την απελπιστική πραγματικότητα της ασθένειάς του, πατέρας και κόρη αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τις ανείπωτες αλήθειες ανάμεσά τους. Στο λίγο χρόνο που έχουν ακόμα μαζί, μπορούν να ανακαλύψουν ξανά ο ένας τον άλλο, πριν η μουσική σβήσει οριστικά;».

«Είμαι ενθουσιασμένος που μεταφέρω στην οθόνη ένα τόσο μοναδικό και συγκινητικό πορτρέτο μιας εποχής, όπου η ελπίδα και η χαρά επέτρεψαν στην queer κοινότητά μας να ξεπεράσει μία από τις χειρότερες κρίσεις του περασμένου αιώνα», δήλωσε ο Αϊνούζ.

«Την ώρα που τόσοι άνθρωποι χάνονταν από το AIDS, υπήρχε ένα κύμα αλληλεγγύης και θυμού που μας έκανε πιο δυνατούς. Το «Last Dance» είναι μια πανανθρώπινη και επείγουσα ιστορία, όπου η χαρά μετατρέπεται σε πράξη ανθεκτικότητας και η πίστα του χορού γίνεται το οχυρό αντίστασης», κατέληξε.

Την παραγωγή αναλαμβάνουν η Fifth Season και η εταιρεία 51 Entertainment της υποψήφιας για Όσκαρ προέδρου της Ακαδημίας, Λινέτ Χάουελ Τέιλορ. Η ίδια συμμετέχει επίσης ως εκτελεστική παραγωγός. Η FilmNation Entertainment θα ξεκινήσει τις διεθνείς πωλήσεις στην επερχόμενη αγορά των Καννών, ενώ οι Fifth Season και CAA Media Finance Group διαχειρίζονται τα δικαιώματα για την αγορά των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

