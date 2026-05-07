«Scapegoat»: Η Σκάρλετ Γιόχανσον πρωταγωνίστρια στη νέα ταινία του Άρι Άστερ

Αφού πήρε τον χρόνο του για να σχεδιάσει το επόμενο κινηματογραφικό του βήμα, ο Άρι Άστερ φαίνεται πως όχι μόνο κατέληξε στο νέο του πρότζεκτ αλλά εξασφάλισε και μια κορυφαία σταρ για τον κεντρικό ρόλο. Σύμφωνα με το Deadline, ο Άστερ θα σκηνοθετήσει την ταινία «Scapegoat» σε δικό του σενάριο και με πρωταγωνίστρια τη Σκάρλετ Γιόχανσον.

Παράλληλα, πηγές από το περιβάλλον του αναφέρουν, ότι ο δημιουργός θα συνεργαστεί για ακόμη μια φορά με την A24, την εταιρεία διανομής που βρίσκεται πίσω από όλες τις προηγούμενες ταινίες του.

Ο Άστερ, του οποίου το φιλμ «Eddington» έκανε πρεμιέρα στις Κάννες τον περασμένο χρόνο και ο συνεργάτης του Λαρς Κνούντσεν θα αναλάβουν και την παραγωγή μέσω της εταιρείας τους Square Peg.

Από την κυκλοφορία της επιτυχημένης ταινίας τρόμου «Hereditary» τα σενάρια του Άστερ τραβούν πάντα την προσοχή, λόγω της μοναδικότητας και της πρωτοτυπίας που τα χαρακτηρίζει. Ολοκληρώνοντας το σενάριο της νέας ταινίας στα τέλη του περασμένου έτους, ο σκηνοθέτης είχε εξαρχής την σταρ ως πρώτη επιλογή για τον κεντρικό ρόλο.

Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά της, το οποίο περιλαμβάνει τον νέο «Εξορκιστή» της Universal και το «The Batman: Part II» στο πλευρό του Ρόμπερτ Πάτινσον, η πολυβραβευμένη ηθοποιός πείστηκε αμέσως από το σενάριο και συμφώνησε να ξεκινήσει γυρίσματα αργότερα φέτος, με την παραγωγή να προσαρμόζεται στις υποχρεώσεις της.

Σημειώνεται ότι η Γιόχανσον πραγματοποίησε πρόσφατα το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το δράμα της Sony Pictures Classics, «Eleanor the Great», το οποίο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών. Στη συνέχεια, θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία του Τζέιμς Γκρέι με τίτλο «Paper Tiger», μαζί με τους Άνταμ Ντράιβερ και Μάιλς Τέλερ, η οποία αναμένεται επίσης να κάνει πρεμιέρα στις Κάννες.

Πηγή: skai.gr

