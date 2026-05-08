«Pumping Black»: Τζόναθαν Μπέιλι και Νάταλι Πόρτμαν σε ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ο χολιγουντιανός σταρ Τζόναθαν Μπέιλι έκλεισε τον επόμενο πρωταγωνιστικό του ρόλο. Έχοντας μόλις ανακηρυχθεί «βασιλιάς του box office» για το 2025 χάρη στις ταινίες «Jurassic World Rebirth» και «Wicked: For Good», ο ηθοποιός θα πλαισιώσει τη βραβευμένη με Όσκαρ Νάταλι Πόρτμαν στο νέο φιλμ «Pumping Black».

Πρόκειται για ένα ψυχολογικό θρίλερ που διαδραματίζεται στον ανταγωνιστικό και ανελέητο κόσμο της επαγγελματικής ποδηλασίας. Η εταιρεία Anton θα ξεκινήσει τη διεθνή διάθεση της ταινίας στις Κάννες, ενώ η CAA θα αναλάβει την εκπροσώπηση των δικαιωμάτων για την αγορά των ΗΠΑ.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μίμι Κέιβ, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή από το θρίλερ τρόμου «Fresh» (2022) με τους Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς και Σεμπάστιαν Σταν, καθώς και από την κωμωδία μυστηρίου «Holland» (2025) με την Νικόλ Κίντμαν.

Σε σενάριο της Χέιλι Χόουπ Μπάρτελς, το «Pumping Black» ακολουθεί «τον Taylor Mace, έναν 35χρονο ποδηλάτη που συνειδητοποιεί ότι η ηλικία του αρχίζει να τον θέτει εκτός αθλήματος. Τον αναλαμβάνει υπό την προστασία της η Andrea Lathe, μια γιατρός που ωθείται από τη δική της δίψα για νίκη και εξουσία. Καθώς η διαδρομή προς τον Γύρο της Γαλλίας εξελίσσεται, ο Taylor αναγκάζεται να λάβει όλο και πιο σκοτεινά μέτρα για να προστατεύσει το μυστικό του».

Σύμφωνα με την περιγραφή, πρόκειται για ένα «θρίλερ άκρως αγωνιώδες», που παρομοιάζεται με τις ταινίες «Whiplash» και «Black Swan». Στην ομάδα της παραγωγής συμμετέχουν η Στέισι Σερ, η σκηνοθέτις, ο Σεμπαστιέν Ρεμπώ για την Anton και η Πόρτμαν μαζί με την Σόφι Μας για τη νεοσύστατη εταιρεία παραγωγής τους MountainA, σύμφωνα με το «Variety».

Η Anton θα χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου το πρότζεκτ, με τα γυρίσματα να είναι προγραμματισμένα για το φθινόπωρο. Μετά το επιτυχημένο του ξεκίνημα στη σειρά «Bridgerton» του Netflix, ο Τζόναθαν Μπέιλι εδραιώθηκε στα μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο. Οι συνολικές εισπράξεις του «Rebirth» ($869 εκατ. παγκοσμίως) και του «Wicked: For Good» ($540 εκατ.) τον ανέδειξαν στον ηθοποιό με τις υψηλότερες εισπράξεις στο box office για το 2025.

Πηγή: skai.gr

