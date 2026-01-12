Οι Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάικλ Ντάγκλας θα συμμετάσχουν στο TCM Classic Film Festival

Οι Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάικλ Ντάγκλας θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ Κλασικών Ταινιών - TCM Classic Film Festival που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 31 Ιανουαρίου. Ο Μπράντλεϊ Κούπερ θα είναι ομιλητής πριν από την προβολή της κινηματογραφικής ανθολογίας «New York Stories» με επεισόδιο που έχουν σκηνοθετήσει οι Μάρτιν Σκορσέζε, Φράνσις Φορντ Κόπολα και Γούντι Άλεν. Ο Κούπερ τόνισε ότι η ταινία «άλλαξε για πάντα την οπτική του για τον κινηματογράφο» σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών του Φεστιβάλ.

Ο Μάικλ Ντάγκλας θα συμμετάσχει σε συζήτηση για την ταινία «Wall Street».Το κινηματογραφικό έργο του Όλιβερ Στόουν του 1987 χάρισε στον Μάικλ Ντάγκλας ένα Όσκαρ για την ερμηνεία του ως Γκόρντον Γκέκο, του οποίου το μότο «Η απληστία είναι καλή» χρησιμοποιείται συχνά.

Στην έκδοση του Φεστιβάλ που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη "TCM + 92NY Love NYC" περιλαμβάνονται ταινίες που απεικονίζουν την αμερικανική μητρόπολη.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου TCM τιμά ταλαντούχους καλλιτέχνες που προώθησαν την κινηματογραφική τέχνη και τον πολιτισμό του σινεμά με εξαιρετικές ταινίες, πολλές από τις οποίες πλέον αποτελούν μέρος κινηματογραφικής κληρονομιάς των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.