«Ο Όλυμπος κι ο Κίσαβος τα δυο βουνά μαλώνουν»... Κάπως σκέφτεσαι όταν βλέπεις Ντέιβ Μπατίστα – Τζέισον Μομόα μαζί σε μια έκρηξη αδρεναλίνης στη νέα ταινία του Amazon Prime The Wrecking Crew.

Η «buddy movie» των δύο... θεόρατων ηθοποιών (ο Μπατίστα ήταν και παλαιστής του κατς στο WWE) εγγυάται δράση και χιούμορ και η σύμπραξή τους ήταν ακριβώς αυτό που θέλαμε για τις ποπ κορν βραδιές μας ακόμη κι αν δεν το ξέραμε.

