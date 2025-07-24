Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρεμιέρα της εμβληματικής ταινίας «The Devil Wears Prada» (Ο Διάβολος φοράει Prada), η Μέριλ Στριπ επιστρέφει στον ρόλο της αδίστακτης, ευφυούς και ακαταμάχητης αρχισυντάκτριας, Μιράντα Πρίσλεϊ.

Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του πολυαναμενόμενου «The Devil Wears Prada 2», στη Νέα Υόρκη, ήρθαν για να επιβεβαιώσουν αυτό που οι φαν περίμεναν με ανυπομονησία: η Μέριλ Στριπ επιστρέφει, πιο επιβλητική από ποτέ, στον ρόλο που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή μόδας.

Η 76χρονη ηθοποιός μοιάζει να μην έχει απομακρυνθεί ούτε στιγμή από τη θρυλική φιγούρα της Μιράντα. Εμφανίστηκε στο σετ ντυμένη με ένα αυστηρό και απόλυτα κομψό «look», φορώντας καφέ pencil φούστα, μοβ μεταξωτή μπλούζα και φυσικά, το εμβληματικό λευκό καρέ.

Τα νέα στιγμιότυπα, μάλιστα, προκάλεσαν ενθουσιασμό, με τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εκφράζουν την ανυπομονησία τους για την ταινία. «Ω, μια υπέροχη γυναίκα, η Μέριλ Στριπ. Θα είσαι πάντα διάσημη. Η Μιράντα Πρίσλεϊ επέστρεψε», γράφουν χαρακτηριστικά.

Η αρχική ταινία του 2006, μια κλασική ταινία για τον αδίστακτο κόσμο της μόδας, τελείωσε με την Άντι να φεύγει από το «Runway» για να εργαστεί σε μια εφημερίδα της Νέας Υόρκης. Τώρα, οι θαυμαστές θα δουν επιτέλους τι κάνουν η Μιράντα και η Άντι, σε ένα εντελώς διαφορετικό σημείο στις ζωές τους.

Έτσι, όπως φαίνεται, η δεύτερη ταινία ακολουθεί τη Μιράντα καθώς προσπαθεί να διατηρήσει την καριέρα της εν μέσω της παρακμής του παραδοσιακού έντυπου τύπου. Πάντως περισσότερες λεπτομέρειες για την πλοκή της δεύτερης ταινίας δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα, οπότε δεν είναι γνωστό τι ακριβώς κάνει η Άντι τόσα χρόνια μετά.

Νέα μέλη του καστ είναι ο Kenneth Branagh, ο οποίος θα υποδυθεί τον σύζυγο της Μιράντα, καθώς και οι Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak και Pauline Chalamet. Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους την 1η Μαΐου 2026.

Πηγή: skai.gr

