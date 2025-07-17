Οι… «The Fantastic Four» βάδισαν στο μπλε χαλί για την πρεμιέρα στο Λονδίνο (video)

Στο South Bank του Λονδίνου στρώθηκε μπλε χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας «The Fantastic Four: First Steps» της Marvel στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πρωταγωνιστές Πέδρο Πασκάλ, Βανέσα Κίρμπι, Έμπον Μπος Μπάκραχ, Τζόζεφ Κουίν, Τζούλια Γκάρννερ εμφανίστηκαν όλοι μαζί στο BFI IMAX στο Waterloo μαζί με τον σκηνοθέτη Ματ Σάκμαν. Σε παραγωγή από τη Marvel Studios και διανομή από τη Walt Disney Studios Motion Pictures η ταινία είναι βασισμένη στην ομώνυμη ομάδα των Marvel Comics με φόντο έναν ρετρο-φουτουριστικό κόσμο, εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 1960.

Ο Πασκάλ εμφανίζεται στον ρόλο του Ριντ Ρίτσαρντς, γνωστού και ως Mr. Fantastic. Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι βρήκε τον ρόλο «πραγματικά τρομακτικό» και είπε ότι βυθίστηκε τόσο πολύ στον χαρακτήρα που το συνεργείο αναγκάστηκε να του ζητήσει να μετριάσει την vintage προφορά που δημιούργησε για τον χαρακτήρα του. «Δεν πρόκειται απλώς για άλλη μια ιστορία υπερηρώων» δήλωσε ο σκηνοθέτης Ματ Σάκμαν στο περσινό Comic Con του Σαν Ντιέγκο.

«Είναι μια ρετρό φουτουριστική ταινία, που αφορά την ταυτότητα, την οικογένεια και το επιστημονικό θαύμα. Γι' αυτό έχει τίτλο "Πρώτα Βήματα". Αφορά τόσο τη συναισθηματική και ηθική ανακάλυψη όσο και την εξερεύνηση του διαστήματος» διευκρίνισε.

Η Κίρμπι, η οποία υποδύεται την επιστήμονα Σου Στορμ, έχει πει πώς συνδέθηκε με τη δύναμη και τη συναισθηματική πολυπλοκότητα του χαρακτήρα. «Μου αρέσει που είναι ταυτόχρονα ισχυρή και ευάλωτη. Είναι μητέρα, ηγέτιδα και της επιτρέπεται επίσης να είναι ακατάστατη» σημείωσε.

Ενώ οι προηγούμενες ταινίες με τους Fantastic Four δεν βρήκαν την αναμενόενη απήχηση στους θαυμαστές ή τους κριτικούς, η νέα εκδοχή στοχεύει να συνδυάσει την ευφυΐα, το συναίσθημα και τα κλασικά θέματα επιστημονικής φαντασίας.

