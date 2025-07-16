Μια αφιέρωση στην υπέροχη Μαίρη Αρώνη, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν 33 χρόνια, έκανε η Finos Film με ανάρτησή της στο X. «Μοναδική, ασυναγώνιστη Πάστα Φλώρα Έφυγε σαν σήμερα το 1992. Παραμένει πάντα στις καρδιές μας!» αναφέρει χαρακτηριστικά το στούντιο.​

Η Μαίρη Αρώνη γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2016 και πέθανε στις 16 Ιουλίου 1992. Γεννημένη στην Αθήνα, κόρη του καθηγητή της Μεγάλης του Γένους Σχολής, Λέανδρου Αρβανιτάκη, έδειξε από πολύ μικρή το υποκριτικό της ταλέντο. Το 1934, έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο με το θίασο του Πέλου Κατσέλη, στο έργο «Κοσμική Κίνηση» του Θ.Ν. Συναδινού.

Στον κινηματογράφο έκανε μόλις πέντε εμφανίσεις, με αμίμητες ερμηνείες σε ρόλους συζύγου, μητέρας, πεθεράς, που άφησαν εποχή και έγραψαν ιστορία. Στη Φίνος Φιλμ έπαιξε σε δύο ταινίες, «Η Γυναίκα μου Τρελλάθηκε» και «Μια Τρελλή, Τρελλή Οικογένεια», στην οποία το υποκριτικό της στυλ στο ρόλο της λίγο αφελούς και λίγο φευγάτης μπουρζουά “Πάστα-Φλώρα”, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά και προπομπό για πολλούς παρόμοιους ρόλους από γυναίκες ηθοποιούς στα επόμενα χρόνια.

