Μετά το θριαμβευτικό Oppenheimer, o Κρίστοφερ Νόλαν έχει ήδη βάλει πλώρη για την επόμενη επική του πρόκληση: τη μεταφορά της Οδύσσειας στη μεγάλη οθόνη. Και μπορεί το ταξίδι να είναι ακόμη στα αρχικά του στάδια, όμως ήδη το project συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον — για τους σωστούς αλλά και για κάποιους πιο... αινιγματικούς λόγους.

Σύμφωνα με το Screen Rant, η Οδύσσεια του Νόλαν, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026, ακολουθεί μια ασυνήθιστη επιλογή για τα δεδομένα του σκηνοθέτη: δεν θα περιλαμβάνει τον Κίλιαν Μέρφι στο καστ. Έπειτα από την τεράστια επιτυχία του Oppenheimer, η απουσία του βραβευμένου με Όσκαρ πρωταγωνιστή είναι εντυπωσιακή — και απογοητευτική για πολλούς.

Στον αντίποδα, το υπόλοιπο καστ είναι εντυπωσιακό: Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και Ρόμπερτ Πάτινσον συνθέτουν ένα all-star lineup που μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφική φαντασίωση. Είναι ίσως η πιο «γεμάτη» διανομή που έχει συγκεντρώσει ποτέ ο Νόλαν.

Μετά τον σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολαρίων θρίαμβο του Oppenheimer, ο πήχης είναι αδιανόητα ψηλά. Η Οδύσσεια, με την τεράστια μυθολογική της κλίμακα και τις αφηγηματικές της προκλήσεις, έχει δοκιμαστεί ξανά στο σινεμά και την τηλεόραση — όμως σπάνια με επιτυχία. Αν κάποιος μπορεί να τη μετατρέψει σε σύγχρονο κινηματογραφικό επίτευγμα, αυτός είναι ο Νόλαν.

Αξιοσημείωτο είναι πως η απουσία του Μέρφι δεν οφείλεται απαραίτητα σε φόρτο εργασίας. Ο ηθοποιός έχει όντως νέες δουλειές στα σκαριά, όπως πιθανή συμμετοχή στη σειρά ταινιών 28 Years Later, ενώ φημολογείται πως βρίσκεται σε συζητήσεις και με τον Ντάμιεν Σαζέλ για νέα συνεργασία με τον Ντάνιελ Κρεγκ. Ωστόσο, δεν φαίνεται να αποκλείεται η συμμετοχή του στην Οδύσσεια εντελώς — ίσως με έναν μικρό ή έκπληξη ρόλο που δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί.

Το παράξενο είναι πως η απουσία αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Μετά το The Dark Knight Rises, ο Μέρφι εμφανίζεται εναλλάξ στις ταινίες του Νόλαν: έλειπε από το Interstellar, επανήλθε στο Dunkirk, απουσίασε από το Tenet, και βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο με το Oppenheimer. Η ασυνέχεια αυτή εγείρει ερωτήματα για το αν πρόκειται για σύμπτωση ή για συνειδητή επιλογή.

Το σίγουρο είναι πως η Οδύσσεια διαμορφώνεται ως ένα κινηματογραφικό γεγονός. Η απουσία του Μέρφι δεν φαίνεται ικανή να πλήξει την τεράστια δυναμική της ταινίας, ειδικά από τη στιγμή που η φήμη και το δημιουργικό όραμα του Νόλαν αρκούν από μόνα τους για να προσελκύσουν το κοινό. Άλλωστε, το Oppenheimer απέδειξε πως ένα φιλμ δεν χρειάζεται απαραίτητα «μεγάλο όνομα» για να φτάσει στην κορυφή — το όνομα του Νόλαν από μόνο του είναι εγγύηση.

Το στοίχημα, βέβαια, παραμένει τεράστιο: η μεταφορά ενός τόσο εμβληματικού και περίπλοκου έργου, με τα φαντασιακά του στοιχεία, τις φιλοσοφικές του προεκτάσεις και την απαιτητική του δομή, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όμως, αν κάποιος μπορεί να τη μετατρέψει σε ένα φιλμ υψηλής αισθητικής και εμπορικής επιτυχίας, είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν.

Η Οδύσσεια αναμένεται να είναι μία από τις πιο συζητημένες ταινίες του 2026 — και όχι άδικα.

