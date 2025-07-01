«My name is Bond, James Bond» - Σας έχουμε τα φαβορί για τον ρόλο - Εκφραστείτε ελεύθερα…

Οι Τομ Χόλαντ, Τζέικομπ Ελόρντι και Χάρις Ντίκινσον φέρονται να είναι οι επικρατέστεροι για να υποδυθούν τον Τζέιμς Μποντ στη νέα ταινία της κινηματογραφικής σειράς που θα σκηνοθετήσει ο Ντενί Βιλνέβ. Θα είναι η πρώτη ταινία Τζέιμς Μποντ μετά τη μεγάλη αλλαγή, καθώς η Amazon MGM αναλαμβάνει τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο, αφού έκλεισε συμφωνία με τους επί χρόνια παραγωγούς, Μάικλ Τζ. Γουίλσον και Μπάρμπαρα Μπρόκολι.

O Τομ Χόλαντ

Η προσοχή έχει τώρα στραφεί στον ηθοποιό που θα αναλάβει τον ρόλο του 007 από τον Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος αποσύρθηκε μετά την ταινία «No Time To Die» του 2021. Και οι τρεις ταιριάζουν στην ηλικιακή ομάδα των 30 που έχει αναφερθεί ως προτιμώμενη και έχουν αναδειχθεί από τους θαυμαστές ως κατάλληλοι για τον ρόλο.

O Τζέικομπ Ελόρντι

Το «Variety» δημοσίευσε την Παρασκευή ότι τρία ονόματα έκπληξη (Τομ Χόλαντ, Τζέικομπ Ελόρντι και Χάρις Ντίκινσον) έχουν ανέβει στην κορυφή της λίστας επιθυμιών της Amazon για τον ρόλο του Μποντ. Ενώ οι προηγούμενοι παραγωγοί Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Γουίλσον λέγεται ότι προτιμούσαν έναν ηθοποιό γύρω στα 35, η Amazon φέρεται να ψάχνει έναν Βρετανό ηθοποιό γύρω στα 20.

Ο Τομ Χόλαντ έχει ήδη υποδυθεί τον Spider-Man και μόλις πρωταγωνίστησε σε ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει το 2026. «Μπορεί ένας ηθοποιός να υποδυθεί και τον υπερήρωα και τον πράκτορα 007;», είναι το ερώτημα που πλανάται.

Ο Χάρις Ντίκινσον

Ο Ντίκινσον θα ήταν μια συναρπαστική επιλογή, αναφέρουν δημοσιεύματα, αλλά η συγκυρία μπορεί να είναι ένα πρόβλημα: ο πρώην σκηνοθέτης του Τζέιμς Μποντ, Σαμ Μέντες, τον έχει ήδη πείσει να υποδυθεί τον Τζον Λένον στις τέσσερις ταινίες του με τους Beatles, οπότε μπορεί κανείς να φανταστεί ότι το πρόγραμμά του θα είναι πιεσμένο στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

O Άαρον Τέιλορ Τζόνσον

Ο Τζέικομπ Ελόρντι φέρεται να είναι ο πιο πιθανός για τον ρόλο με το γεγονός ότι είναι Αυστραλός να αποτελεί ένα εμπόδιο. Το ρεπορτάζ του «Variety» αναφέρει ότι ο Άαρον Τέιλορ Τζόνσον το όνομα του οποίου είχε συμπεριληφθεί επίσης μπορεί πλέον να είναι πολύ μεγάλος για να υποδυθεί τον Μποντ, εφ’ όσον οι παραγωγοί του Amazon να αναζητούν ηθοποιό κάτω των 30 ετών.

Πηγή: skai.gr

