Ο Χιου Τζάκμαν σοκάρει ως αιμοδιψής… «Ρομπέν των Δασών» στο νέο trailer

Τι συμβαίνει όταν ένας από τους πιο ανθεκτικούς μύθους της λαϊκής κουλτούρας αποφασίζει να κοιταχτεί στον καθρέφτη; Το «The Death of Robin Hood» της A24 δεν επιχειρεί απλώς μια ακόμη αναβίωση του θρυλικού παράνομου, αλλά μοιάζει να τον απογυμνώνει πλήρως. Και ο Χιου Τζάκμαν, αγνώριστος πίσω από γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα, είναι το ιδανικό πρόσωπο για αυτή την αποκαθήλωση.

Από τις πρώτες κιόλας στιγμές του τρέιλερ, η ταινία ξεκαθαρίζει τις προθέσεις της: αυτός δεν είναι ο Ρομπέν των τραγουδιών και των παραμυθιών. «Όλες οι ιστορίες είναι ψέματα», ομολογεί ο ίδιος. Όχι ήρωας, αλλά «δολοφονικός ληστής». Η αφήγηση μετατοπίζεται από τον θρύλο στον άνθρωπο -κουρασμένο, τραυματισμένο, γεμάτο ενοχές για το αίμα που κουβαλά.

Η σκηνοθετική ματιά του Μάικλ Σαρνόσκι (Pig, A Quiet Place: Day One) φαίνεται να συνεχίζει τη γνωστή του εμμονή με τους μοναχικούς άντρες που έχουν ήδη χάσει τα πάντα. Ο Ρομπέν εδώ δεν πολεμά την εξουσία, αλλά παλεύει με το παρελθόν του. Η διάσωσή του από τη μυστηριώδη ηρωίδα της Τζόντι Κόμερ και η επαφή του με κακοποιημένα ορφανά παιδιά λειτουργούν ως καθρέφτης της εσωτερικής του διάλυσης, αλλά και ως τελευταία, εύθραυστη ευκαιρία λύτρωσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί είδαν στο φιλμ απόηχους του Logan. Όπως ο γερασμένος Wolverine, έτσι κι αυτός ο Ρομπέν μοιάζει να έχει ξεμείνει σε έναν κόσμο που δεν χρειάζεται πια θρύλους, μόνο ανθρώπους πρόθυμους να προστατεύσουν τους πιο αδύναμους, έστω και αργά.

Ο Τζάκμαν, σε έναν ρόλο που μοιάζει να συνοψίζει τη διαδρομή του, δεν βασίζεται στην επιβλητική του σωματοδομή, αλλά στο βάρος που κουβαλά το βλέμμα του. Είναι ένας Ρομπέν γεμάτος ουλές, όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στη συνείδηση. Ένας άντρας που καταλαβαίνει ότι η βία δεν γεννά μύθους, μόνο χρέη.

Το «The Death of Robin Hood» δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για ηρωικές κορυφώσεις ή εύκολη νοσταλγία. Αντιθέτως, μοιάζει με έναν επικήδειο λόγο για τον ίδιο τον μύθο και ίσως για την ανάγκη μας να πιστεύουμε σε αυτόν. Σε μια εποχή που ο κινηματογράφος επανεξετάζει διαρκώς τους ήρωές του, ο Ρομπέν των Δασών δεν αναγεννιέται. Πεθαίνει. Και μέσα από τον θάνατό του, αποκαλύπτεται, για πρώτη φορά, ως κάτι βαθιά ανθρώπινο.



