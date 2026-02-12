Κυκλογόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς Spider-Noir, το οποίο παρουσιάζει για πρώτη φορά σε δράση την εναλλακτική εκοδχή του Spiderman από τα κόμιξ της Marvel.

Στον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο σε τηλεοπτική σειρά, ο βραβευμένος με Όσκαρ Nicolas Cage υποδύεται τον Ben Reilly, έναν ηλικιωμένο και άτυχο ιδιωτικό ντετέκτιβ στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1930, ο οποίος αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπος με το παρελθόν του ως ο μοναδικός υπερήρωας της πόλης.

Το τρέιλερ δείχνει τον Cage ως έναν καταπονημένο ντετέκτιβ αλλά και ως έναν μαυροντυμένο υπερήρωα που εκτοξεύει ιστούς, ενώ προβάλλει το σλόγκαν: «Χωρίς δύναμη, δεν υπάρχει ευθύνη».

Το Prime Video ανακοίνωσε επίσης την ημερομηνία πρεμιέρας στις 27 Μαΐου, σημειώνοντας ότι όλα τα επεισόδια θα κυκλοφορήσουν ταυτόχρονα.

Δείτε το trailer:

Δύο τρόποι θέασης

Η Amazon προσφέρει μια μοναδική επιλογή παρουσίασης για τη σειρά, καθώς θα είναι διαθέσιμη για streaming με δύο διαφορετικούς τρόπους:

Σε «Αυθεντικό Ασπρόμαυρο» (Authentic Black & White)

(Authentic Black & White) Σε «Πλήρες Χρώμα Πραγματικής Απόχρωσης» (True-Hue Full Color) - σημειώνεται ότι τα πρωτότυπα κόμικς είχαν μουντά και σχεδόν μονοχρωματικά χρώματα.

Δείτε το trailer σε ασπρόμαυρο:

Συντελεστές και Παραγωγή

Το πλήρες καστ περιλαμβάνει τους: Lamorne Morris (Fargo), Li Jun Li (Sinners), Karen Rodriguez (The Hunting Wives), Abraham Popoola (Slow Horses), Jack Huston (Boardwalk Empire) και Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin).

Η παραγωγή του Spider-Noir ανήκει στη Sony Pictures Television για λογαριασμό των MGM+ και Prime Video. Ο Harry Bradbeer (Fleabag) σκηνοθέτησε και έκανε την εκτέλεση παραγωγής στα δύο πρώτα επεισόδια. Οι Oren Uziel (The Lost City) και Steve Lightfoot (The Punisher) είναι οι συν-δημιουργοί (co-showrunners) και εκτελεστικοί παραγωγοί, έχοντας αναπτύξει τη σειρά μαζί με την ομάδα πίσω από το Spider-Man: Into the Spider-Verse: τους Phil Lord, Christopher Miller και Amy Pascal.

