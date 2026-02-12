Λογαριασμός
Ο Nicolas Cage ως ένας «σκοτεινός» Spiderman: Το πρώτο teaser για τη σειρά Spider-Noir

Η Amazon προσφέρει μια μοναδική επιλογή παρουσίασης για τη σειρά, καθώς θα είναι διαθέσιμη για streaming τόσο σε έγχρωμη, όσο και σε ασπρόμαυρη μορφή

Νίκολας Κέιτζ

Κυκλογόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς Spider-Noir, το οποίο παρουσιάζει για πρώτη φορά σε δράση την εναλλακτική εκοδχή του Spiderman από τα κόμιξ της Marvel.

Στον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο σε τηλεοπτική σειρά, ο βραβευμένος με Όσκαρ Nicolas Cage υποδύεται τον Ben Reilly, έναν ηλικιωμένο και άτυχο ιδιωτικό ντετέκτιβ στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1930, ο οποίος αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπος με το παρελθόν του ως ο μοναδικός υπερήρωας της πόλης.

Το τρέιλερ δείχνει τον Cage ως έναν καταπονημένο ντετέκτιβ αλλά και ως έναν μαυροντυμένο υπερήρωα που εκτοξεύει ιστούς, ενώ προβάλλει το σλόγκαν: «Χωρίς δύναμη, δεν υπάρχει ευθύνη».

Το Prime Video ανακοίνωσε επίσης την ημερομηνία πρεμιέρας στις 27 Μαΐου, σημειώνοντας ότι όλα τα επεισόδια θα κυκλοφορήσουν ταυτόχρονα.

Δείτε το trailer:

Δύο τρόποι θέασης

Η Amazon προσφέρει μια μοναδική επιλογή παρουσίασης για τη σειρά, καθώς θα είναι διαθέσιμη για streaming με δύο διαφορετικούς τρόπους:

  • Σε «Αυθεντικό Ασπρόμαυρο» (Authentic Black & White)
  • Σε «Πλήρες Χρώμα Πραγματικής Απόχρωσης» (True-Hue Full Color) - σημειώνεται ότι τα πρωτότυπα κόμικς είχαν μουντά και σχεδόν μονοχρωματικά χρώματα.

Δείτε το trailer σε ασπρόμαυρο:

Συντελεστές και Παραγωγή

Το πλήρες καστ περιλαμβάνει τους: Lamorne Morris (Fargo), Li Jun Li (Sinners), Karen Rodriguez (The Hunting Wives), Abraham Popoola (Slow Horses), Jack Huston (Boardwalk Empire) και Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin).

Η παραγωγή του Spider-Noir ανήκει στη Sony Pictures Television για λογαριασμό των MGM+ και Prime Video. Ο Harry Bradbeer (Fleabag) σκηνοθέτησε και έκανε την εκτέλεση παραγωγής στα δύο πρώτα επεισόδια. Οι Oren Uziel (The Lost City) και Steve Lightfoot (The Punisher) είναι οι συν-δημιουργοί (co-showrunners) και εκτελεστικοί παραγωγοί, έχοντας αναπτύξει τη σειρά μαζί με την ομάδα πίσω από το Spider-Man: Into the Spider-Verse: τους Phil Lord, Christopher Miller και Amy Pascal.

