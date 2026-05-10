Ο Όσκαρ Άιζακ σε ρόλο ηθοποιού και παραγωγού σε σειρά για το Λας Βέγκας

Ο Όσκαρ Άιζακ εντάχθηκε επίσημα στο καστ άτιτλης δραματικής σειράς για το Λας Βέγκας, σε παραγωγή του Μάρτιν Σκορσέζε.

Η σειρά του Netflix, η οποία εξερευνά τη βιομηχανία των σύγχρονων καζίνο του Λας Βέγκας, αποτελεί τον πρώτο μεγάλο τίτλο στο πλαίσιο μιας νέας δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ του streamer και της παραγωγής Mad Gene του Άιζακ.

Στη δημιουργική σύνθεση επικεφαλής είναι οι υπεύθυνοι παραγωγής Μπράιαν Κόπελμαν και Ντέιβιντ Λέβιεν. Γνωστό για το έργο του στα Billions και Super Pumped, το δίδυμο χειρίζεται τα καθήκοντα σεναρίου και εκτελεστικής παραγωγής για τη σεζόν των οκτώ επεισοδίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

