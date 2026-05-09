Η Μέγκαν Μαρκλ δέχθηκε πρόταση για μεγάλο ρόλο στο Χόλιγουντ

Η Μέγκαν Μαρκλ αναμένεται να δεχθεί πρόταση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για να πρωταγωνιστήσει σε μία νέα κινηματογραφική υπερπαραγωγή.

Στελέχη μεγάλων στούντιο επιθυμούν η Δούκισσα του Σάσεξ να επανενωθεί με τους πρώην συμπρωταγωνιστές της για μια κινηματογραφική μεταφορά της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς Suits, σύμφωνα με κορυφαία πηγή του Χόλιγουντ.

Εκτός από συμπρωταγωνίστρια, οι παραγωγοί είναι διατεθειμένοι να της προσφέρουν και θέση συμπαραγωγού, κάτι που θα της επέτρεπε να λαμβάνει ποσοστό από τα παγκόσμια έσοδα του box office.

Η ίδια πηγή ανέφερε:

«Πιστεύουν ότι είναι μια αυτονόητη επιλογή. Η αρχική σειρά Suits εξακολουθεί να προσελκύει τεράστιο κοινό στις πλατφόρμες streaming Netflix και Peacock, καθώς και μέσα από αμέτρητες επαναλήψεις σε τηλεοπτικά δίκτυα στις ΗΠΑ, σε μεγάλο βαθμό χάρη στη δημοτικότητα του χαρακτήρα της, της Ρέιτσελ Ζέιν.»

Η Μέγκαν υποδύθηκε την Ρέιτσελ για επτά σεζόν (συνολικά 108 επεισόδια) πριν αποχωρήσει για να παντρευτεί τον Πρίγκιπα Χάρι και να ενταχθεί στη Βασιλική Οικογένεια το 2018.



Πηγή: skai.gr

