Αγνώριστος ο Τζόνι Ντεπ στα γυρίσματα του «Ebenezer: A Christmas Carol» - Δείτε φωτογραφίες

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν στιγμιότυπα του Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) από τα γυρίσματα της ταινίας «Ebenezer: A Christmas Carol» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο διάσημος ηθοποιός εμφανίζεται κυριολεκτικά αγνώριστος, ενσαρκώνοντας τον εμβληματικό Εμπενίζερ Σκρουτζ (Ebenezer Scrooge), στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς (Charles Dickens).

Το φωτογραφικό υλικό που κάνει το γύρο του διαδικτύου τον δείχνει να φορά ένα μπλε μπροκάρ παλτό, μαύρο σκούφο και φθαρμένα ρούχα εποχής, ενώ οι μακριές γκρίζες φαβορίτες και το εξειδικευμένο μακιγιάζ συνθέτουν μια εικόνα που τον καθιστά σχεδόν μη αναγνωρίσιμο, ακόμη και για τους πιο πιστούς θαυμαστές του.

Ladies and gentlemen, here’s Johnny Depp as Ebenezer Scrooge! 🎩✨😳 pic.twitter.com/4omOUe03ZY — ReemDepp - Johnny Depp is A Legend 🦇 (@ReemDepp) January 31, 2026

Σύμφωνα με την Daily Mail, ανάμεσα στις λήψεις με την αγνώριστη επίσης συμπρωταγωνίστριά του, 'Αντρεα Ράιζμπορο (Andrea Riseborough), ο ηθοποιός φαίνεται να γελά, να μιλά έντονα αλλά και να τρέμει από το κρύο.

More…



Johnny Depp as Ebenezer Scrooge! pic.twitter.com/11KeSOb6eD — ReemDepp - Johnny Depp is A Legend 🦇 (@ReemDepp) January 31, 2026

Το κλασικό μυθιστόρημα του Ντίκενς (1843) επικεντρώνεται στον Σκρουτζ, έναν ηλικιωμένο φιλάργυρο τον οποίο επισκέπτονται την παραμονή των Χριστουγέννων το φάντασμα του πρώην συνεργάτη του, Τζέικομπ Μάρλεϊ και τα πνεύματα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Η Ράιζμπορο, η οποία υποδύεται το πνεύμα των Χριστουγέννων του παρελθόντος, εμφανίστηκε με ένα αιθέριο λευκό φόρεμα, περούκα και ανοιχτόχρωμους φακούς επαφής.

Η παραγωγή της Paramount Pictures διαθέτει ένα εντυπωσιακό επιτελείο αστέρων, στο οποίο περιλαμβάνονται οι Σερ Ίαν ΜακΚέλεν (Ian McKellen), Ντέιζι Ρίντλεϊ (Daisy Ridley), Τσάρλι Μέρφι (Charlie Murphy), 'Αρθουρ Κόντι (Arthur Conti), Έλι Μπάμπερ (Ellie Bamber), Ρούπερτ Γκριντ (Rupert Grint), Τραμέλ Τίλμαν (Tramell Tillman) και Σαμ Κλάφλιν (Sam Claflin). Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τι Γουέστ (Ti West), γνωστός για το ιδιαίτερο ύφος του σε ταινίες όπως το «Pearl» και το «X».

Ωστόσο, το φιλμ αναμένεται να αντιμετωπίσει σκληρό ανταγωνισμό, καθώς μια ακόμη διασκευή βρίσκεται στα σκαριά από τη Warner Bros, σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Έγκερς (Robert Eggers) και με πρωταγωνιστή τον Γουίλεμ Νταφόε (Willem Defoe).

Το «Ebenezer: A Christmas Carol» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.