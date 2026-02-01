Ντοκιμαντέρ για τα πρώτα χρόνια των Red Hot Chili Peppers έρχεται στο Netflix

Το Netflix εμπλουτίζει το πρόγραμμα του με ένα νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους Red Hot Chili Peppers, το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 20 Μαρτίου, σύμφωνα με το Variety.

Σε σκηνοθεσία του Μπεν Φέλντμαν, η ταινία με τίτλο "The Rise of the Red Hot Chili Peppers" εστιάζει στα πρώτα, δύσκολα χρόνια του διάσημου συγκροτήματος από το Λος Άντζελες και στη σημαντική επίδραση του κιθαρίστα Χίλελ Σλόβακ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1988. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τα μέλη του συγκροτήματος Flea και Anthony Kiedis, καθώς και με άτομα που βρέθηκαν κοντά στον Σλόβακ, επιχειρώντας να φωτίσει την εξέλιξη της μπάντας και τον ισχυρό δεσμό φιλίας που διατηρούσαν από την παιδική τους ηλικία.

Η ταινία προσφέρει μια σπάνια ματιά στη δυναμική της ροκ μουσικής πίσω από εμβληματικά τραγούδια, όπως τα «Under the Bridge» και «Californication». Με περισσότερα από 40 χρόνια πορείας, οι Red Hot Chili Peppers έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα συγκροτήματα με τις υψηλότερες πωλήσεις παγκοσμίως, έχοντας ξεπεράσει τα 120 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων.

Παρασκήνιο και παραγωγή του ντοκιμαντέρ

Ο Μπεν Φέλντμαν τόνισε: «Είναι πραγματική τιμή να συνεργαζόμαστε με το Netflix για να φέρουμε το "The Rise of the Red Hot Chili Peppers" σε ένα παγκόσμιο κοινό. Στην καρδιά της, πρόκειται για μια βαθιά προσωπική ιστορία - για τις φιλίες που διαμορφώνουν τις ταυτότητές μας και τη διαρκή δύναμη των δεσμών που σφυρηλατήθηκαν στην εφηβεία». Πρόσθεσε επίσης: «Αυτό που είναι λιγότερο οικείο, φυσικά, είναι ότι εδώ αυτοί οι φίλοι δημιούργησαν ένα από τα μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα στην ιστορία. Είμαι βαθιά ευγνώμων στο συγκρότημα και στην οικογένεια του Χίλελ για την εμπιστοσύνη και τη γενναιοδωρία τους, και στο Netflix που βοήθησε να μεταφερθεί αυτή η ιστορία στην παγκόσμια σκηνή».

Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ ανήκει στις εταιρείες Asta Entertainment, Submarine Entertainment και Polygram Entertainment. Η ταινία "The Rise of the Red Hot Chili Peppers" προβλήθηκε διακριτικά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το περασμένο έτος, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκε σε ειδικές προβολές σε Λος Άντζελες και Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

