Ένα νέο teaser για την πολυαναμενόμενη ταινία «F1» με τον Μπραντ Πιτ έκανε την εμφάνισή του με αφορμή το Super Bowl LIX.

Πρόκειται για τη φιλόδοξη παραγωγή της Apple σε διανομή της Warner Bros που φέρεται να έχει ξεπεράσει σε προϋπολογισμό τα 300 εκατομμύρια δολάρια. Ο Πιτ υποδύεται έναν πρώην πιλότο μονοθέσιου της Formula 1 που επιστρέφει στην ενεργό δράση για να βοηθήσει ένα νέο ταλέντο, τον οποίο υποδύεται ο Βρετανο-Νιγηριανός ηθοποιός Ντάμσον Ίντρις.

Μαζί τους ο Χαβιέ Μπαρδέμ και οι Κέρι Κόντον,Τομπάιας Μένζις, Σάρα Νάιλς, Κιμ Μπόντνια και Σάμσον Κάγιο.

«Κοιτάζω αριστερά μου, είναι ο Μπραντ Πιτ. Κοιτάζω δεξιά μου, είναι ο Χαβιέρ Μπαρδέμ. Κοιτάζω τα χέρια μου, τρέμουν», ανέφερε ο Ίντρις σε συνέντευξή στo Vanity Fair, καθώς θυμάται την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων.

«Γυρίζουμε όλα αυτά τα επικά πράγματα και όλοι οι καταπληκτικοί οδηγοί ήταν εκεί, από τον Λιούις [Χάμιλτον] μέχρι τον [Μαξ] Φερστάπεν και πολλοί άλλοι», συμπλήρωσε.

Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, μετά το «Top Gun: Maverick», ανέλαβε το τιμόνι της ταινίας, σε σενάριο του Έχρεν Κρούγκερ. Επίσης, μοιράζεται την παραγωγή μαζί με τον Πιτ και τους Τζέρι Μπρουκχάιμερ, Τσαντ Όμαν και τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον, μεταξύ άλλων.

Ο Κοσίνσκι και ο Μπρουκχάιμερ είχαν αποκαλύψει στο Deadline ότι οι δύο πρωταγωνιστές εκπαιδεύτηκαν εντατικά για να οδηγήσουν οι ίδιοι τα αγωνιστικά αυτοκίνητα στην ταινία.

«Πριν την απεργία, εκπαιδεύσαμε τον Μπραντ για σχεδόν τρεις μήνες και τον Ντάμσον σε διάφορα αυτοκίνητα», είπε ο Μπρουκχάιμερ. «Ξεκίνησαν με τη F3 και μετά ανέβηκαν στη F2. Ο [παραγωγός Λιούις Χάμιλτον] είπε ότι είναι πραγματικά καταπληκτικοί». Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2023 με την παραγωγή να λαμβάνει χώρα μεταξύ άλλων και στο βρετανικό Grand Prix.

