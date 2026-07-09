«Τέλος εποχής» για την πλαστική μεμβράνη στις συσκευασίες της Coca-Cola στη χώρα μας. Η Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Hellas και Coca-Cola Τρία Έψιλον) υιοθετεί μια νέα γενιά συσκευασίας, που αντικαθιστά το πλαστικό περιτύλιγμα με χάρτινη λαβή στις πολυσυσκευασίες επιλεγμένων φιαλών πλαστικού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η νέα συσκευασία της χάρτινης λαβής αποτελεί μέρος της νέας γενιάς λύσεων δευτερογενούς συσκευασίας και κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC, η οποία διασφαλίζει ότι οι πρώτες ύλες προέρχονται από υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση ή από ελεγμένες και ανακυκλωμένες πηγές. Η χάρτινη λαβή συγκρατεί με ασφάλεια τις φιάλες και προσφέρει σταθερότητα και πρακτικότητα κατά την χρήση από τον καταναλωτή. Οι φιάλες και οι ετικέτες των προϊόντων παραμένουν αμετάβλητες, ενώ η χάρτινη λαβή είναι πλήρως ανακυκλώσιμη και μπορεί να απορρίπτεται στους κάδους ανακύκλωσης χαρτιού.

Στην ελληνική αγορά, η κυκλοφορία της νέας συσκευασίας ξεκινά εντός του Ιουλίου και η πλήρης διαθεσιμότητά της αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο. Η νέα συσκευασία θα είναι διαθέσιμη στις πολυσυσκευασίες Coca-Cola 2x1L, 2x1,5L και 4x500ml, καθώς και στις πολυσυσκευασίες Fanta και Sprite 4x500ml.

Μέσα από τη νέα τεχνολογία χάρτινης λαβής η Coca-Cola στην Ελλάδα συνεχίζει να επενδύει στη βελτιστοποίηση της πρωτογενούς & δευτερογενούς συσκευασίας, μειώνοντας το βάρος και τα υλικά που χρησιμοποιεί και ενισχύοντας τη δέσμευσή της για την προώθηση πιο βιώσιμων λύσεων συσκευασίας.

Πηγή: skai.gr

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