Μπραντ Πιτ: Επιστροφή σε ταινία του Ντέιβιντ Φίντσερ;

Ο Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) φέρεται ότι θα συνεργαστεί ξανά με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φίντσερ (David Fincher) σε νέα παραγωγή του Netflix, σύμφωνα με το World of Reel.

Εάν αυτό επιτευχθεί θα σηματοδοτήσει την τέταρτη συνεργασία τους μετά τα «Se7en» του 1995, «Fight Club» του 1999 και «The Curious Case of Benjamin Button», του 2008.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι το έργο θα αποτελεί το σίκουελ μιας ήδη υπάρχουσας, αλλά μη σκηνοθετημένης από τον Φίντσερ, παραγωγής με περισσότερες λεπτομέρειες να είναι προς το παρόν άγνωστες.

Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης είχε αρχικά στα σκαριά το γουέστερν «Bitterroot», αλλά αυτό το πρότζεκτ έχει «παγώσει» για την νέα παραγωγή με τον διάσημο πρωταγωνιστή.

Η ταινία, θα ενταχθεί στο πλαίσιο της πολυετούς συμφωνίας του Φίντσερ με την πλατφόρμα streaming, μαζί με την αμερικανική εκδοχή του «Squid Game» και άλλων έργων. Η πιο πρόσφατη σκηνοθετική παραγωγή του, για το Netflix ήταν το «The Killer» το 2023, με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Φασμπέντερ (Michael Fassbender).

Ο Μπραντ Πιτ, πρωταγωνιστεί στην πολυαναμενόμενη ταινία «F1» η οποία αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 26 Ιουνίου, σε σκηνοθεσία Τζόζεφ Κοσίνσκι (Joseph Kosinski) ενώ συνεργάζεται ξανά με τον σκηνοθέτη του «Fury» Ντέιβιντ Αγιερ (David Ayer) για την επερχόμενη περιπέτεια δράσης της Paramount Pictures, «Heart of the Beast».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

