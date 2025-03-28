«One Battle After Another»: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας με τον Leonardo DiCaprio

Tο πολυαναμενόμενο νέο έργο του Πολ Τόμας Άντερσον με τίτλο «One Battle After Another», έχει πλέον επίσημο τρέιλερ. H ταινία σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία του Λεονάρντο Ντι Κάπριο με τον σκηνοθέτη, ενώ είναι ο πρώτος πρωταγωνιστικός του ρόλος, μετά το «Killers of the Flower Moon» του 2023, το ιστορικό δράμα του Μάρτιν Σκορσέζε που ήταν υποψήφιο για 10 Όσκαρ.

Είναι εμπνευσμένη από το μεταμοντέρνο μυθιστόρημα «Vineland» του Τόμας Πίντσον που κυκλοφόρησε το 1990. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Όταν ο μοχθηρός εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών επανενώνεται για να σώσει την κόρη ενός από τους δικούς τους».

Πρωταγωνιστεί επίσης ο Σον Πεν, ενώ το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Ρεγκίνα Χολ, Τεγιάνα Τέιλορ, Αλάνα Χάιμ, Μπενίσιο ντελ Τόρο, Γουντ Χάρις, Σέινα ΜακΧέιλ και Τσέις Ινφίνιτι.

Το σενάριο και η παραγωγή της ταινίας φέρουν την υπογραφή του Άντερσον, σε συνεργασία με τη Σάρα Μέρφι και τον αείμνηστο Άνταμ Σόμνερ που έφυγε από τη ζωή το 2024. Η ταινία γυρίστηκε σε φιλμ 35mm χρησιμοποιώντας κάμερες VistaVision, με την παραγωγή να πραγματοποιείται στην Καλιφόρνια ενώ επιπλέον γυρίσματα έγιναν, στο Ελ Πάσο του Τέξας.

Η Warner Bros ανέλαβε την παραγωγή του «One Battle After Another», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: skai.gr

