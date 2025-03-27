Michael Caine: Ο Χιθ Λέτζερ με άφησε άναυδο την πρώτη φορά που τον είδα στο γύρισμα

Στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Don't Look Back, You'll Trip Over», ο θρυλικός ηθοποιός Μάικλ Κέιν μοιράζεται τις εμπειρίες του από τα γυρίσματα της ταινίας «The Dark Knight», του Κρίστοφερ Νόλαν, όπου συνεργάστηκε με τον Χιθ Λέτζερ.

Ο Κέιν υποδύθηκε τον Alfred Pennyworth στo «The Dark Knight Trilogy», με τον Λέτζερ να ενσαρκώνει τον εμβληματικό Τζόκερ στη δεύτερη ταινία της τριλογίας.

«Το πασαλειμμένο μακιγιάζ, τα αλλόκοτα μαλλιά, η περίεργη φωνή... Ήταν ανατριχιαστικό», γράφει ο Κέιν για τον συμπρωταγωνιστή του και συνεχίζει: «Με άφησε εντελώς άναυδο την πρώτη φορά που τον είδα σε δράση-τρομοκρατήθηκα».

Ο Λέτζερ έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2008 στη Νέα Υόρκη, λίγους μήνες πριν από την κυκλοφορία της ταινίας στις αίθουσες. Η ερμηνεία του, ανάγκασε το υπόλοιπο καστ να «ανεβάσει το επίπεδό του», όπως αναφέρει ο Κέιν.

«Ο Χιθ ήταν μόλις 28 ετών όταν έφυγε από τη ζωή», συνεχίζει ο διάσημος ηθοποιός. «Δεν είχα καν γυρίσει το «Zulu» σε αυτή την ηλικία. Σκέφτεσαι τι θα μπορούσε να έχει επιτύχει και σπαράζει η καρδιά σου. Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι και αυτό έκανε την καμπάνια για το «The Dark Knight» εκείνο το καλοκαίρι πολύ πιο έντονη, επειδή όλοι οι δημοσιογράφοι ήθελαν να μιλούν για τον θάνατό του», προσθέτει.

«Ακόμα με θλίβει όποτε το σκέφτομαι... Είναι μια ερμηνεία για τις επόμενες γενιές. Ακόμα κι αν η καριέρα του κόπηκε τόσο νωρίς, θα τον θυμούνται ως έναν σπουδαίο ηθοποιό, πιστεύω», συμπληρώνει.

Ο Κέιν αναφέρεται και στη μετά θάνατον βράβευση του Λέτζερ με το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου, σημειώνοντας: «Πρέπει να ήταν τουλάχιστον ένα είδος παρηγοριάς για την οικογένειά του. Η αλήθεια είναι ότι όλοι ελπίζαμε ότι θα κέρδιζε ένα Όσκαρ και πιστεύαμε ότι θα έπρεπε, ακόμη και όταν γυρίζαμε την ταινία».

