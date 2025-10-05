Μπελμοντό: Στην Αθήνα του 1971 - Τον καταδιώκει ο Ομάρ Σαρίφ - Δείτε βίντεο

Δεινός κασκαντέρ ήταν ο αξέχαστος Γάλλος ηθοποιός Ζαν Πολ Μπελμοντό, όπως αποδεικνύει η γαλλική αστυνομική ταινία σκηνοθεσίας του Ανρί Βερνέιγ «Οι διαρρήκτες» (Le casse).

Ο Μπελμοντό βρέθηκε στην Αθήνα και στον Πειραιά τον Μάρτιο του 1971 για τα γυρίσματα της ταινίας στην οποία πρωταγωνιστούσε μαζί με τον Ομάρ Σαρίφ.

Η ταινία περιλάμβανε εντυπωσιακές σκηνές καταδίωξης στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά, μέχρι το θρυλικό λούνα παρκ Ροντέο στον Άλιμο.

O Ζαν Πολ Μπελμοντό δέχθηκε να κάνει μόνος του ριψοκίνδυνες σκηνές στην ταινία, να κρέμεται από τρόλεϊ και να κάνει άλμα σε λεωφορείο εν κινήσει, με τον διεφθαρμένο αστυνόμο Ομάρ Σαρίφ να τον καταδιώκει.

Παλαιότεροι θυμούνται ότι για τις ανάγκες των γυρισμάτων το κέντρο είχε κλείσει, με αποτέλεσμα να υποστεί «κυκλοφοριακό έμφραγμα». Στις σκηνές της ταινίας βλέπουμε τον πρωταγωνιστή, να προσπαθεί να ξεφύγει από τον αστυνόμο (Σαρίφ), κάνοντας στην πραγματικότητα... κύκλους από τη μια άκρη της βασιλίσσης Σοφίας στην άλλη.







Η πλοκή

Το 1970 θα φθάσει στην Αθήνα μια ομάδα από επαγγελματίες διαρρήκτες με επικεφαλής τον Αζάντ με σκοπό να κλέψουν μια συλλογή από πανάκριβα σμαράγδια, που ανήκει σε έναν πάμπλουτο Έλληνα έμπορο, τον κύριο Τάσκο. Οι διαρρήκτες θα φθάσουν στη βίλα του Έλληνα έμπορου τη νύχτα και αφού αναισθητοποιήσουν τον φύλακα, θα μπούνε μέσα και με υπερσύγχρονα μηχανήματα θα ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο και θα αφαιρέσουν τη συλλογή σμαραγδιών. Κατά τη διάρκεια της κλοπής, θα εμφανιστεί ένας περαστικός Έλληνας αστυνόμος, ο Άμπελ Ζαχαρίας ο οποίος θα δει το αμάξι των διαρρηκτών παρκαρισμένο έξω από τη βίλα του Τάσκο και θα το θεωρήσει ύποπτο. Ο Αζάντ θα αντιληφθεί τον Έλληνα αστυνόμο και θα πάει στο αυτοκίνητο προσποιούμενος ότι υπέστη μηχανική βλάβη και ότι είχε πάει να καλέσει για βοήθεια. Ο αστυνόμος Ζαχαρία θα προσποιηθεί ότι τον πίστεψε και θα τους αφήσει να ολοκληρώσουν την κλοπή των σμαραγδιών.

Τελικά ο αστυνόμος Ζαχαρίας θα αποδειχθεί ότι είναι διεφθαρμένος και ότι θέλει τα σμαράγδια για τον εαυτό του και δεν τον πολυενδιαφέρει να συλλάβει τους διαρρήκτες. Ένα κυνηγητό σαν την γάτα με το ποντίκι θα αρχίσει, και ο Αζάντ θα ξεγλιστράει συνεχώς από την πίεση που θα δέχεται από τον Ζαχαρία για να του παραδώσει τα κλεμμένα σμαράγδια.

