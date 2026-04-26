Ο Michael B. Jordan ακολουθεί τη νίκη του στα Όσκαρ με την ανακοίνωση ενός ακόμη νέου έργου: μια μεταφορά της επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών Battlefield στη μεγάλη οθόνη.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, ο πρωταγωνιστής του Sinners θα αναλάβει την παραγωγή, και πιθανώς θα πρωταγωνιστήσει, σε μια ταινία βασισμένη στη μακρόχρονη πολεμική σειρά, η οποία διαφημίζεται ως το πιο περιζήτητο έργο του έτους μέχρι σήμερα στο Χόλιγουντ.

Η ταινία θα διαθέτει επίσης τον σεναριογράφο-σκηνοθέτη Christopher McQuarrie, αμέσως μετά τις συνεργασίες του στο Mission: Impossible με τον Tom Cruise. Ο ίδιος έχει επίσης λάβει το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για το ανατρεπτικό θρίλερ The Usual Suspects (Συνήθεις Ύποπτοι).

Αυτή την εβδομάδα, οι δυο τους φέρεται να παρουσίασαν το έργο σε στούντιο και πλατφόρμες streaming, συμπεριλαμβανομένων των Apple και Sony, με προτεραιότητα να δίνεται στην κυκλοφορία στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η σειρά Battlefield ξεκίνησε το 2002, και πέρυσι η 18η έκδοση, με το όνομα Battlefield 6, έγινε το παιχνίδι με τις περισσότερες πωλήσεις της χρονιάς.

Έχουν υπάρξει δύο αποτυχημένες απόπειρες μετατροπής του Battlefield σε τηλεοπτική σειρά: μία το 2012 από το Fox και μία το 2016 από την Paramount.

Τα νέα ακολουθούν την επιβεβαίωση του ρόλου του Jordan σε μια νέα ταινία Miami Vice από τον σκηνοθέτη του Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski. Θα πρωταγωνιστήσει δίπλα στον Austin Butler στο Miami Vice 85, το οποίο θα κυκλοφορήσει το 2027.

Φέτος θα δούμε επίσης την εκδοχή του Jordan για το The Thomas Crown Affair. Η τρίτη έκδοση του ρομαντικού αστυνομικού θρίλερ σκηνοθετείται από τον Jordan, ο οποίος πρωταγωνιστεί δίπλα στην Adria Arjona. Την επόμενη εβδομάδα κυκλοφορεί επίσης η περιπέτεια κινουμένων σχεδίων του Netflix Swapped, με τη φωνή του Jordan στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Επιτυχίες των ταινιών βασισμένες σε βιντεοπαιχνίδια

Το έργο Battlefield έρχεται επίσης σε μια στιγμή που οι ταινίες βασισμένες σε βιντεοπαιχνίδια συνεχίζουν να προσελκύουν το κοινό στο box office. Η περσινή ταινία A Minecraft Movie σημείωσε εισπράξεις 961 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, με ένα σίκουελ να βρίσκεται καθ' οδόν, και η μεγαλύτερη ταινία του τρέχοντος έτους μέχρι στιγμής είναι το The Super Mario Galaxy Movie, το οποίο έχει κερδίσει μέχρι στιγμής 764 εκατομμύρια δολάρια σε λιγότερο από έναν μήνα.

Φέτος θα δούμε επίσης τα Mortal Kombat II, Streetfighter, The Angry Birds Movie 3 και Resident Evil να φτάνουν στη μεγάλη οθόνη.

