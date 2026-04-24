Όστιν Μπάτλερ-Μάικλ Μπ. Τζόρνταν: Θα τους δούμε σε νέα εκδοχή του «Miami Vice»

Οι Όστιν Μπάτλερ και Μάικλ Μπ. Τζόρνταν πρόκειται να υποδυθούν τους αστυνομικούς ντετέκτιβ της Φλόριντα, Κρόκετ και Ταμπς, σε μια νέα εκδοχή του «Miami Vice». Η παραγωγή της ταινίας με τίτλο «Miami Vice ’85» αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα φέτος.

Το κινηματογραφικό έργο της Universal Pictures, σε σκηνοθεσία του Τζόζεφ Κοσίνσκι, έχει προγραμματιστεί για προβολή στις 6 Αυγούστου 2027.

Οι Ντον Τζόνσον και Φίλιπ Μάικλ Τόμας ήταν οι δημιουργοί των χαρακτήρων της εμβληματικής τηλεοπτικής σειράς Miami Vice που προβλήθηκε στο NBC από το 1984 έως το 1989.

Παρουσιάστηκε εκ νέου ως σύγχρονη ταινία το 2006, με πρωταγωνιστές τους Κόλιν Φάρελ και Τζέιμι Φοξ και σκηνοθέτη τον Μάικλ Μαν.

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, βραβευμένος με Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, θα πρωταγωνιστήσει ως Ρικάρντο «Ρίκο» Ταμπς, με τον υποψήφιο για Όσκαρ Όστιν Μπάτλερ να υποδύεται τον Τζέιμς «Σόνι» Κρόκετ.

Σύμφωνα με την πλοκή της ταινίας, το «Miami Vice '85» του Κοσίνσκι θα εξερευνά «την αίγλη και τη διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα της δεκαετίας του '80» και είναι «εμπνευσμένο από το πιλοτικό επεισόδιο και την πρώτη σεζόν της ιστορικής τηλεοπτικής σειράς που επηρέασε την κουλτούρα και καθόρισε το στυλ σε πολλούς τομείς, από τη μόδα μέχρι τον κινηματογράφο».

Πηγή: skai.gr

