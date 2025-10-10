Το κινηματογραφικό ντεμπούτο της Κάιλι Τζένερ στην ταινία «Τhe Moment»

Η Κάιλι Τζένερ (Kylie Jenner) μετά το διάσημο ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians» θα κάνει το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στη νέα ταινία της Charli XCX, με τίτλο «Τhe Moment», για λογαριασμό της A24.

Σημειώνεται ότι η τραγουδίστρια του «Brat» ανακοίνωσε το νέο της πρότζεκτ, το οποίο βασίζεται σε δική της ιδέα μέσω ενός εντυπωσιακού κλιπ, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σύμφωνα με τη σύνοψη, θα υποδυθεί μία ανερχόμενη ποπ σταρ που προσπαθεί να διαχειριστεί «την πολυπλοκότητα της φήμης και τις πιέσεις της μουσικής βιομηχανίας, ενώ ετοιμάζεται για την πρώτη της περιοδεία σε αρένες».

Ο Έινταν Ζαμίρι θα κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο σε σενάριο που συνέγραψε με τον Μπέρτι Μπράντες. Τη μουσική υπογράφει ο A.G. Cook, μακροχρόνιος συνεργάτης της Charli XCX.

Το λαμπερό καστ συμπληρώνουν οι Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Ρέιτσελ Σένοτ, Ροζάνα Αρκέτ, Κέιτ Μπερλάντ, Τζέιμι Ντεμετρίου, Ρις Σα, Αριέλ Ντομπασλ, Χέιλι Μπέντον Γκέιτς, Τρου Μάλεν, Μελ Ότενμπεργκ, Ρίτσαρντ Πέρεζ, Άιζακ Πάουελ, Τις Γουάινστοκ, Μάικλ Ουόρκεγε, Shygirl και A.G. Cook.

Την παραγωγή έχει αναλάβει η εταιρεία της τραγουδίστριας Studio365 σε συνεργασία με τον παραγωγό Ντέιβιντ Χινογιόσα της 2AM. Η ταινία «Τhe Moment» αναμένεται στις αίθουσες το 2026, σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: skai.gr

