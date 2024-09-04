Amy Adams: Επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Nightbitch»

Η βραβευμένη με Όσκαρ, Έιμι Άνταμς, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από 3 χρόνια απουσίας και πρωταγωνιστεί στην κωμωδία τρόμου, «Nightbitch».

Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ρέιτσελ Γιόντερ που κυκλοφόρησε το 2021 και ακολουθεί «μια καλλιτέχνιδα που βάζει την καριέρα της στην άκρη, προκειμένου να μεγαλώσει το παιδί της. Ωστόσο, σύντομα η μητρική ρουτίνα θα πάρει μια σουρεαλιστική τροπή και τα μητρικά της ένστικτα θα αναζητήσουν εκτόνωση σε μορφή σκύλου».

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μαριέλ Χέλερ και στο πλευρό της Άνταμς πρωταγωνιστούν οι Σκουτ ΜακΝέρι, Μαίρη Χόλαντ, Ζόι Τσάο, Στέισι Σουίφτ και Ρόσλιν Τζεντλ, μεταξύ άλλων.

Η βραβευμένη ηθοποιός και τραγουδίστρια αναμένεται να πρωταγωνιστήσει σε ακόμη τρεις παραγωγές. Αρχικά, στο δράμα «At the Sea» του Κορνέλ Μουντρούτσο, στο «The Invite» με τον Πολ Ραντ και στο «Klara and the Sun» το οποίο είναι βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του Καζούο Ισιγκούρο, σε σκηνοθεσία Τάικα Γουαϊτίτι και με συμπρωταγωνίστρια την Τζένα Ορτέγα.

Σύμφωνα με το Variety, το «Nightbitch» θα κάνει πρεμιέρα τις επόμενες μέρες στο Φεστιβάλ του Τορόντο, ενώ θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες από την Searchlight Pictures, στις 6 Δεκεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

