Με τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο βραβεύθηκε ο Ματ Ντίλον στο 65ο ΦΚΘ

«Η πρώτη λέξη που έμαθα στα ελληνικά είναι φιλοξενία. Και αυτή είναι η εμπειρία που είχα εδώ στην Ελλάδα» τόνισε ο Ματ Ντίλον, ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς του αμερικανικού σινεμά, ο οποίος βραβεύθηκε απόψε στο 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με τον τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο, στο Ολύμπιον.

«Είμαι πολύ ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ σε αυτό το πραγματικά όμορφο Φεστιβάλ και σε μία όμορφη πόλη» τόνισε ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης. «Είναι μεγάλη τιμή που λαμβάνω το βραβείο, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε» υπογράμμισε.

«Eίμαι τόσο καλός, όσο και οι άνθρωποι με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Είμαι απλά τόσο καλός, όσο οι σκηνοθέτες με τους οποίους συνεργάστηκα. Είναι ευλογία να έχεις μια καλή καριέρα και να συνεργάζεσαι με τόσους πολλούς καλούς ανθρώπους» επισήμανε ο Ματ Ντίλον, προσθέτοντας ότι είναι ένα πραγματικά υπέροχο δώρο.

Το βραβείο απένειμε στον Ματ Ντίλον η Θέμις Μπαζάκα, την οποία ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, Ορέστης Ανδρεαδάκης χαρακτήρισε σπουδαία ηθοποιό, την πλέον κινηματογραφική Ελληνίδα ηθοποιό των ημερών μας.

Μια παλιά και πιστή φίλη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η οποία τα τελευταία χρόνια το υπηρετεί και ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου του, τόνισε ο κ. Ανδρεαδάκης.

«Απόψε θα τιμήσουμε έναν σπουδαίο ηθοποιό που μας έχει συγκινήσει, μας έχει συναρπάσει, μας έχει καθηλώσει, έναν ηθοποιό σύμβολο. Ο Ματ Ντίλον ενσάρκωσε στην καριέρα του μια σειρά από εμβληματικούς ήρωες και τους έκανε με το ταλέντο του μέρος της παγκόσμιας κινηματογραφικής μυθολογίας», ανέφερε η Θέμις Μπαζάκα και τον ευχαρίστησε για το φλογερό ταλέντο του και τη μαγεία που έφερε στα κινηματογραφικά μας ταξίδια.

Όπως είπε η κ. Μπαζάκα, παρουσιάζοντας ταινίες σταθμούς στην καριέρα του Ματ Ντίλον, ήδη από το ξεκίνημά του, συνεργάστηκε με ένα από τα ιερά τέρατα της έβδομης τέχνης τον Φράνσις Φορντ Κόπολα, με το «Outsiders» και τον «Αταίριαστο» και ταυτίστηκε σε μία από τις πιο γόνιμες παραδόσεις της αμερικάνικης μυθοπλασίας, αυτή του ανένταχτου και ασυμβίβαστου ήρωα που διασχίζει τη ζωή με το γκάζι πατημένο στο τέρμα.

«Δεν γίνεται φυσικά κανείς να ξεχάσει την ερμηνεία του σε μία ταινία ορόσημο για το ανεξάρτητο αμερικανικό σινεμά, το αριστουργηματικό «Drugstore Cowboy» του Γκας Βαν Σαντ. Εκεί κατοχύρωσε τη θέση του στο πάνθεον των κορυφαίων ηθοποιών από καταβολής κινηματογράφου», πρόσθεσε.

Θα ακολουθήσουν αξέχαστοι ρόλοι σε πλήθος απολαυστικών ταινιών, στις οποίες, σύμφωνα με την ηθοποιό, ο Ντίλον θα αποκαλύψει μία εντυπωσιακή ερμηνευτική γκάμα. Μεταξύ άλλων η θρυλική κωμωδία των αδερφών Φαρέλι «Κάτι τρέχει με τη Μαίρη», το «Crash» του Πολ Χάγκις, όπου θα βρεθεί υποψήφιος για Όσκαρ για την εκπληκτική του ερμηνεία, το «Factorum» στο οποίο ενσάρκωνε μοναδικό τον Τσαρλς Μπουκόφσκι, το «Σπίτι που έχτισε ο Τζακ» του Λαρς Φον Τρίερ και στη μικρού μήκους ταινία του Γιώργου Λάνθιμου Mimic.

Το 2002 στο «City of Ghosts», την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα, απέδειξε ότι είναι ένας εμπνευσμένος δημιουργός. «Έχοντας μαθητεύσει δίπλα σε κάποιους από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες στην ιστορία του σινεμά, ο κινηματογραφιστής Ντίλον μας παρουσιάζει έναν ολοκληρωμένο καλλιτέχνη, πίσω και μπροστά από την κάμερα, αφού πρωταγωνιστεί ταυτόχρονα στην ταινία, του. Απόψε σε τιμούμε Ματ Ντίλον για όλα τα μεγάλα και όμορφα και σπουδαία που έχεις προσφέρει στην τέχνη του αγαπάμε και παράλληλα σε ευχαριστούμε από καρδιάς για τα υπέροχα ταξίδια και τα μαγικά όνειρα που μας πρόσφερες με το φλογερό σου ταλέντο. Σε ευχαριστούμε πολύ Ματ για όλη τη μαγεία που έφερες στα κινηματογραφικά μας ταξίδια», υπογράμμισε η κ. Μπαζάκα.

Μετά την απονομή του τιμητικού Χρυσού Αλέξανδρου προβλήθηκε η ταινία «Πόλη των φαντασμάτων» (City of Ghosts, 2002), η οποία σηματοδότησε το ντεμπούτο του Ματ Ντίλον ως σκηνοθέτη και ως σεναριογράφου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

