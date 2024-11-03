«Good Boy»: Στην παγίδα μίας σκοτεινής οικογένειας

Ο Στίβεν Γκράχαμ (Stephen Graham), η Άντρια Ράιζμπορο (Andrea Riseborough) και ο Άνσον Μπουν (Anson Boon) ενώνουν τις δυνάμεις τους για το νέο θρίλερ «Good Boy» σε σκηνοθεσία Γιαν Κομάσα (Jan Komasa).

Τα γυρίσματα της ταινίας ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στην Βαρσοβία και στο Γιόρκσαϊρ του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ η πρώτη παρουσίαση θα γίνει σε λίγες ημέρες από την HanWay films στο American Film Market του Λας Βέγκας.

Το σενάριο υπογράφει ο πρωτοεμφανιζόμενος Πολωνός σεναριογράφος Bartek Bartosik, με τον Βρετανό συγγραφέα και σκηνοθέτη Naqqash Khalid.

Ακολουθεί τον «δεκαεννιάχρονο Tommy ο οποίος ζει βαθιά μέσα στον εγκληματικό υπόκοσμο και παρασύρει τους φίλους του σε πράξεις άγριας βίας. Όμως, μια νύχτα, ο ίδιος βρίσκεται ανυπεράσπιστος και αιχμάλωτος ενός άγνωστου απαγωγέα. Ξυπνά αλυσοδεμένος σε ένα σκοτεινό, απομονωμένο υπόγειο, όπου συνειδητοποιεί ότι η νέα του «οικογένεια» είναι αποφασισμένη να τον υποτάξει και να τον διαμορφώσει σε αυτό που θεωρούν «καλό παιδί». Ο Tommy γνωρίζει ότι η μοναδική του ελπίδα είναι η απόδραση από αυτόν τον εφιάλτη».

Την παραγωγή υπογράφουν ο Τζέρεμι Τόμας (Jeremy Thomas) μέσω της Recorded Picture Company και ο Γέρζι Σκολιμόφσκι (Jerzy Skolimowski, μακροχρόνιοι συνεργάτες από το 1978, στην ταινία τρόμου «The Shout», σύμφωνα με το Deadlline.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

