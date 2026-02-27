Ο Ματ Ντίλον πρόκειται να πρωταγωνιστήσει και να είναι εκτελεστικός παραγωγός νέας σειράς της MGM+ βασισμένης στο κλασικό γουέστερν «The Magnificent Seven» (Και οι επτά ήταν υπέροχοι).

Τοποθετημένο στα αμερικανικά σύνορα της δεκαετίας του 1880, το σενάριο γράφτηκε από τον Τιμ Γκριν, στο έργο του οποίου περιλαμβάνονται οι σειρές Heroes, Touch, Dig και Crossing Jordan.

Ο Ματ Ντίλον θα εμφανιστεί στον ρόλο του Κρις Άνταμς, τον οποίο ενσάρκωσε ο Γιουλ Μπρίνερ στην ταινία του 1960, η οποία ήταν ένα ριμέικ του κινηματογραφικού έργου Seven Samurai του Ακίρα Κουροσάβα.

Ο Άνταμς είναι ο αρχηγός επτά πιστολέρο που προσπαθούν να προστατεύσουν μια ομάδα αθώων χωρικών από τον αδίστακτο βαρόνο της γης που κλέβει την περιουσία τους.

«Ο Ματ Ντίλον προσδίδει εξαιρετικό βάθος και σοβαρότητα σε αυτόν τον εμβληματικό ρόλο» τόνισε ο Μάικλ Ράιτ διευθυντής της MGM+ σε δήλωσή του. «Η ικανότητά του να υποδύεται πολύπλοκους, ηθικά αντικρουόμενους χαρακτήρες τον καθιστά την τέλεια επιλογή για να πρωταγωνιστήσει στη νέα εκδοχή του The Magnificent Seven. Αυτή η σειρά τιμά την κληρονομιά της αρχικής ταινίας, ενώ παράλληλα εξερευνά διαχρονικά θέματα, το θάρρος, τη λύτρωση και την αντίσταση στην καταπίεση - και η ερμηνεία του Ματ θα βρίσκεται στην καρδιά αυτής της ιστορίας» συμπλήρωσε.

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον πρωταγωνίστησε σε μια εκδοχή του 2016 του The Magnificent Seven, μαζί με τους Κρις Πρατ, Ίθαν Χοκ και Βίνσεντ Ντ'Ονόφριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

