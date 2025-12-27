«Ebenezer: A Christmas Carol»: Το εντυπωσιακό καστ που θα βρεθεί στο πλευρό του Τζόνι Ντεπ

Η Paramount Pictures επιταχύνει τις διαδικασίες για τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Καρόλου Ντίκενς (Charles Dickens), «Ebenezer: A Christmas Carol», επιβεβαιώνοντας μια σειρά από ηχηρά ονόματα που θα πλαισιώσουν τον Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) στον εμβληματικό ρόλο του Εμπενίζερ Σκρουτζ (Ebenezer Scrooge).

Η ταινία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου 2026, είναι η επιστροφή του σταρ σε μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές.

Σύμφωνα με το Deadline, η λίστα των πρωταγωνιστών έχει εμπλουτιστεί με ηθοποιούς από κορυφαία franchises. Ο Ίαν ΜακΚέλεν (Ian McKellen) θα ενσαρκώσει τον Jacob Marley, τον μετανιωμένο πρώην συνέταιρο του Σκρουτζ, ενώ στο πλευρό του θα βρίσκεται ο αστέρας του Harry Potter, Ρούπερτ Γκριντ (Rupert Grint) στο ρόλο του αφοσιωμένου υπαλλήλου Bob Cratchit.

Η πρωταγωνίστρια του Star Wars Ντέιζι Ρίντλεϊ (Daisy Ridley) εντάχθηκε στο δυναμικό σε έναν άγνωστο ρόλο, μαζί με την Άντρεα Ράιζμπορο (Andrea Riseborough) που θα υποδυθεί το πνεύμα των Χριστουγέννων του παρελθόντος.

Ο Τράμελ Τίλμαν (Tramell Tillman) θα αναλάβει τον ρόλο του πνεύματος των τωρινών Χριστουγέννων με τους Σαμ Κλάφλιν (Sam Claflin), Έλι Μπάμπερ (Ellie Bamber), Τσάρλι Μέρφι (Charlie Murphy) και Άρθουρ Κόντι (Arthur Conti) να συμπληρώνουν το πρωταγωνιστικό καστ.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τι Γουέστ (Ti West) σε σενάριο του Ναθάνιελ Χάλπερν (Nathaniel Halpern) ενώ η Έμα Γουότς (Emma Watts) θα αναλάβει τη παραγωγή.

Η κλασική ιστορία του Ντίκενς έχει γνωρίσει αναρίθμητες μεταφορές μέσα στα χρόνια, με ήρωα τον ηλικιωμένο φιλάργυρο που δέχεται την επίσκεψη του φαντάσματος του πρώην συνεταίρου του και των πνευμάτων που αντιπροσωπεύουν τα Χριστούγεννα του Παρελθόντος, του Παρόντος και του Μέλλοντος.

Είναι η δεύτερη ταινία βασισμένη στο εμβληματικό έργο που ανακοινώθηκε μέσα στη χρονιά, μετά την απόφαση της Warner Bros. να προχωρήσει στη δική της διασκευή σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Έγκερς (Robert Eggers), με τον υποψήφιο για Όσκαρ Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe) να προορίζεται για τον ρόλο του Σκρουτζ.

Η εκδοχή του Ντεπ θα επικεντρωθεί «στο υπερφυσικό ταξίδι ενός ανθρώπου που έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του, παλεύοντας για μια δεύτερη ευκαιρία».

Οι Στίβεν Ντόιτερς (Stephen Deuters) και Τζέισον Φόρμαν (Jason Forman), θα αναλάβουν χρέη εκτελεστικών παραγωγών, μαζί με τους Άνταμ Μπόλινγκ (Adam Bohling) και Ντέιβιντ Ριντ (David Reid).

