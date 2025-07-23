Τζέιμς Κρόμγουελ: Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Babe» έγινε vegan από τη δεύτερη μέρα των γυρισμάτων

Ο Τζέιμς Κρόμγουελ αποκάλυψε ότι έγινε vegan τη δεύτερη μέρα των γυρισμάτων της παιδικής ταινίας του 1995 «Babe» και δεν άλλαξε από τότε τις διατροφικές συνήθειες. Ο 85χρονος πρωταγωνιστής της σειράς «Succession», ο οποίος υποδύθηκε τον αγρότη Άρθουρ Χόγκετ στην ταινία, δήλωσε σε νέα συνέντευξη ότι στράφηκε στη vegan διατροφή μετά από μόλις δύο ημέρες γυρισμάτων μαζί με το καστ των ζώων της φάρμας.

«Τη δεύτερη μέρα των γυρισμάτων, έτρωγα μεσημεριανό πριν από όλους τους άλλους. Όλα τα ζώα με τα οποία είχα δουλέψει εκείνο το πρωί ήταν στο τραπέζι, τεμαχισμένα, φρικασέ, ψημένα και σοταρισμένα» ανέφερε στην εφημερίδα «The Guardian». «Τότε αποφάσισα να γίνω vegan» διευκρίνισε.

‘I went vegan on the second day of filming’: James Cromwell on making Babe, the talking pig classic | Film | The Guardian https://t.co/k7erDPXQ4N — HEM News Agency (@halfeatenmind) July 22, 2025

Η ταινία ακολουθεί το γουρουνάκι «Babe» το οποίο κερδίζει ο αγρότης Χόγκετ σε μια πανήγυρη της κομητείας. Το γουρουνάκι μεταφέρεται στο αγρόκτημα Χόγκετ, όπου γίνεται φίλος με τα άλλα ζώα του αγροκτήματος και μαθαίνει πώς να βόσκει πρόβατα.

Ο Κρόμγουελ περιέγραψε τους μήνες εργασίας που χρειάστηκαν για να εκπαιδευθούν οι πάπιες, τα πρόβατα, τα άλογα και άλλα ζώα του αγροκτήματος που εμφανίζονται στην ταινία, ειδικά για την τελευταία σκηνή, στην οποία το γουρουνάκι βόσκει θριαμβευτικά ένα κοπάδι πρόβατα σε έναν διαγωνισμό τσοπανόσκυλων.

Εξήγησε ότι η εκπαιδεύτρια πέρασε πέντε μήνες προσπαθώντας να κάνει τα πρόβατα να «περπατήσουν σε τριάδες και να ακολουθήσουν το γουρούνι σε έναν γύρο». Σύμφωνα με τον Κρόμγουελ, οι θεατές είχαν παρόμοιες αντιδράσεις με τον ίδιο, αφού παρακολούθησαν την αγαπημένη ταινία, με ορισμένους θαυμαστές να επιλέγουν επίσης χορτοφαγική και vegan διατροφή.

Πηγή: skai.gr

