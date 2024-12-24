Οι φήμες σχετικά με την επόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν έφτασαν και επίσημα στο τέλος τους. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η Universal αποκάλυψε τη Δευτέρα ότι ο διάσημος σκηνοθέτης θα καταπιαστεί με την Οδύσσεια, το ηρωικό έπος του Ομήρου που ακολουθεί το ταξίδι του Οδυσσέα στην πατρίδα του την Ιθάκη μετά τον Τρωικό πόλεμο.

«Η επόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν "Η Οδύσσεια" είναι ένα μυθικό έπος δράσης που γυρίστηκε σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας την ολοκαίνουργια τεχνολογία ταινιών IMAX», δήλωσε το στούντιο. «Η ταινία φέρνει το θεμελιώδες έπος του Ομήρου για πρώτη φορά στις οθόνες των ταινιών IMAX και ανοίγει στις κινηματογραφικές αίθουσες παντού στις 17 Ιουλίου 2026».

Universal has revealed that Christopher Nolan will adapt #TheOdyssey, the epic poem from Homer. Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Anne Hathaway and Charlize Theron are set to star: https://t.co/uyNZsuDrNr pic.twitter.com/39pCLaLBgH — The Hollywood Reporter (@THR) December 23, 2024

Στην ταινία θα πρωταγωνιστεί ένα λαμπερό all-star cast, μεταξύ των οποίων οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Ζεντάγια, Αν Χάθαγουεϊ και Σαρλίζ Θερόν.

Ο Νόλαν έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν με θέματα άλλων εποχών, όπως το «Oppenheimer», που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και αφηγείται την ιστορία της δημιουργίας της ατομικής βόμβας, και το «The Prestige», μια διασκευή του μυθιστορήματος του Κρίστοφερ Πριστ, με επίκεντρο δύο αντίπαλους μάγους στο Λονδίνο του 1890.

Όμως η Οδύσσεια αποτελεί μια σημαντική αλλαγή στην εργογραφία του σκηνοθέτη. Το έπος του Ομήρου χρονολογείται από τον 8ο αιώνα π.Χ. και μιλάει για θεούς και μυθολογικά τέρατα - θέματα με τα οποία δεν έχει εξοικειωθεί μέχρι τώρα ο βραβευμένος σκηνοθέτης. Παρόλα αυτά, ο 54χρονος έχει ασχοληθεί πολλές φορές με υλικό επιστημονικής φαντασίας.

Το έπος έχει διασκευαστεί πολλές φορές, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Οδυσσέας» με πρωταγωνιστή τον Κερκ Ντάγκλας , που κυκλοφόρησε το 1954. Έχει επίσης εμπνεύσει άλλες ταινίες, όπως το «O Brother, Where Art Thou?» των αδελφών Κοέν, που κυκλοφόρησε το 2000. Η ιστορία του Τρωικού Πολέμου μεταφέρθηκε στην οθόνη με την «Τροία», του 2004. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη της «Τροίας», Βόλφγκανγκ Πέτερσεν, ο ίδιος ο Νόλαν ήταν υποψήφιος για να αναλάβει τα σκηνοθετικά ηνία, πριν γυρίσει τελικά το «Batman Begins».

Ο Νόλαν ξεκίνησε τη χρονιά του κερδίζοντας τα πρώτα του Όσκαρ στη μακρόχρονη καριέρα του χάρη στο «Oppenheimer», το οποίο του απέφερε αγαλματίδια Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Επίσης, την περασμένη εβδομάδα έλαβε έναν ακόμη τιμητικό τίτλο, καθώς χρίστηκε επίσημα ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο.

Πηγή: skai.gr

