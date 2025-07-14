Κοστούμια και αντικείμενα από τα σκηνικά του «Downton Abbey» θα πωληθούν σε δημοπρασία

Έκθεση και δημοπρασία με κοστούμια και αντικείμενα από σκηνικά των ταινιών και των τηλεοπτικών σειρών «Downton Abbey» διοργανώνει ο οίκος Bonhams τον Σεπτέμβριο. Η δημοπρασία που διοργανώνεται με αφορμή την κυκλοφορία της τρίτης και τελευταίας ταινίας «Downton Abbey» θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 18 Αυγούστου έως τις 16 Σεπτεμβρίου, παράλληλα με έκθεση στο Bonhams New Bond Street, στο Λονδίνο, ανοιχτή για το κοινό.

Μεταξύ των σημαντικότερων εκθεμάτων περιλαμβάνονται το νυφικό της δεκαετίας του 1920 που φόρεσε η Μισέλ Ντόκερι ως Λαίδη Μέρι και φορέματα της Μάγκι Σμιθ σε ανοιχτό ροζ και σκούρο γκρι. Το νυφικό το οποίο περιλαμβάνει επίσης την ανθοδέσμη, το πέπλο και τα παπούτσια εκτιμάται ότι θα πωληθεί έως 5.000 αγγλικές λίρες.

Ένα μεγάλο γκονγκ δείπνου από δρυ και ορείχαλκο της ύστερης βικτωριανής εποχής από την τρίτη ταινία «Downton Abbey: The Grand Finale» θα πωληθεί στη δημοπρασία στην τιμή των 800 αγγλικών λιρών. Το σενάριο από τα γυρίσματα του πρώτου επεισοδίου του πρώτου κύκλου της σειράς εποχής, αποτελούμενο από 42 σελίδες διπλής όψης υπογεγραμμένο από μέλη του καστ και του συνεργείου εκτιμάται ότι θα πωληθεί έως 800 αγγλικές λίρες.

«Το "Downton Abbey" είναι ένα παράδειγμα των καλυτέρων της βρετανικής τηλεόρασης και κινηματογράφου και είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε τα σκηνικά και τα κοστούμια από αυτήν τη σειρά-ορόσημο», δήλωσε ο Τσάρλι Τόμας, διευθυντής του ομίλου Bonhams U.K. για τις πωλήσεις κατοικιών και τις ιδιωτικές και εμβληματικές συλλογές.

Η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2010 και διήρκεσε έξι σεζόν μέχρι το 2015. Η τρίτη ταινία «Downton Abbey: The Grand Finale» θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο. Η παραγωγή της σειράς είναι της Carnival Films και η διανομή από τις Focus Features και Universal Pictures International.

Δημιουργός της σειράς είναι ο Τζούλιαν Φέλοους, Άγγλος ηθοποιός, συγγραφέας, παραγωγός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Η σειρά προσέλκυσε περισσότερους από 120 εκατομμύρια θεατές και κέρδισε Χρυσή Σφαίρα, BAFTA και Primetime Emmy. Η εταιρεία παραγωγής Carnival Films, που αποτελεί μέρος του Universal Studio Group, θα δωρίσει τα έσοδα από τις πωλήσεις στην οργάνωση «Together for Short Lives».

Πηγή: skai.gr

