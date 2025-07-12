Ο Τομ Χόλαντ χαρακτήρισε τη συμμετοχή του στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Η Οδύσσεια» ως «την εμπειρία της ζωής του», μιλώντας στο περιοδικό GQ Sports. Ο αγαπημένος «Spider-Man» υποδύεται τον Τηλέμαχο, τον γιο του Οδυσσέα, ενώ τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει αναλάβει ο Ματ Ντέιμον. Η πολυαναμενόμενη υπερπαραγωγή αποτελεί το επόμενο σκηνοθετικό βήμα του Νόλαν μετά τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Oppenheimer».

«Ήταν απίστευτο. Χωρίς αμφιβολία, η καλύτερη εμπειρία που είχα ποτέ σε κινηματογραφικό γύρισμα», δήλωσε ο Χόλαντ. «Ήταν συναρπαστικό, ήταν διαφορετικό, και νομίζω πως η ταινία θα είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί».

Μιλώντας για τη συνεργασία του με τον Νόλαν και τη σύζυγό του Έμμα Τόμας, παραγωγό της ταινίας, ο Χόλαντ ανέφερε: «Το να βρίσκομαι τόσο κοντά σε δύο ανθρώπους που δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο, εξηγεί γιατί είναι κορυφαίοι στον χώρο. Το να συνεργαστώ με έναν αληθινό μάστορα της τέχνης του και να μάθω από εκείνον ήταν ανεκτίμητο».

Στην ταινία συμμετέχει ένα εντυπωσιακό καστ, που περιλαμβάνει, εκτός από τον Ντέιμον, τις Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν και Τζον Μπέρνταλ. Το πρώτο trailer της ταινίας —που προβάλλεται αποκλειστικά στους κινηματογράφους— δείχνει τον Χόλαντ ως Τηλέμαχο να δακρύζει ρωτώντας για τον αγνοούμενο πατέρα του.

«Ο Ματ Ντέιμον και η Αν Χάθαγουεϊ ήταν πάντα ήρωές μου», αποκάλυψε ο Χόλαντ. «Το να μοιράζομαι σκηνές μαζί τους, να μαθαίνω από αυτούς, να γινόμαστε φίλοι... δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερη δουλειά. Είμαι πραγματικά περήφανος για τη δουλειά μου και ευγνώμων στον Κρις που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία».

Ο νεαρός σταρ είχε δηλώσει στο «Good Morning America» πως η πρόταση του Νόλαν ήταν «το τηλεφώνημα της ζωής μου», συγκρίνοντάς το μάλιστα με την πρώτη του πρόταση για τον ρόλο του Spider-Man πριν από δέκα χρόνια.

Η «Οδύσσεια» αποτελεί την πρώτη χολιγουντιανή υπερπαραγωγή που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες Imax. Η πρεμιέρα της έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουλίου 2026 από τη Universal Pictures.

