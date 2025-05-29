Κιάνου Ριβς: Είναι φύλακας άγγελος στην ταινία του Αζίζ Ανσάρι – Δείτε το trailer

Το κινηματογραφικό στούντιο Lionsgate κυκλοφόρησε την Τετάρτη το πρώτο τρέιλερ για τη νεότερη κωμωδία που αφορά τον... άγγελο Γαβριήλ (Κιάνου Ριβς) που ονειρεύεται να κάνει κάτι πιο σημαντικό στα ουράνια καθήκοντά του. Το μόνο πρόβλημα; Είναι μάλλον αποτυχημένος.

Ελπίζοντας να αποδείξει ότι αξίζει, ο Γαβριήλ αναζητά μια ψυχή που έχει χάσει τον δρόμο της και χρειάζεται σωτηρία, και τη βρίσκει στο πρόσωπο του Άρτζ (Αζίζ Ανσάρι), ενός εργάτη σε μια εταιρεία πώλησης και διανομής προϊόντων. Ωστόσο, τα πράγματα γρήγορα ξεφεύγουν από τον έλεγχο όταν ο Γαβριήλ... αποφασίσει να μεταμορφώσει τον Αρτζ στον πλούσιο επενδυτή Τζεφ (Σεθ Ρόγκεν), και βάλει τον Τζεφ «στα παπούτσια» του Αρτζ...

Η ταινία «Καλή Τύχη» σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ανσάρι. Σε ένα πάνελ στο περσινό CinemaCon, ο Ανσάρι εξήγησε ότι ήθελε η ταινία «Καλή Τύχη» να αντικατοπτρίζει τους καθημερινούς αγώνες της εργατικής τάξης της Αμερικής.

«Οι ταινίες μας επιτρέπουν να ζούμε στη θέση κάποιου άλλου. Αν μπορείς να γράψεις για πράγματα τα οποία όλοι αντιμετωπίζουν και για τα οποία κανείς δεν μιλάει, βρίσκεσαι σε καλό δρόμο», είπε. «Αυτή η ταινία αφορά αυτό που κάνουν πολλοί άνθρωποι, αγωνίζονται».

Η ταινία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους των ΗΠΑ στις 17 Οκτωβρίου, ελπίζουμε να... σώσει τις ψυχές μας με λίγο σωτήριο γέλιο. Με τον «αγγελικό» Κιάνου Ριβς πρωταγωνιστή, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς δεν θα συμβεί αυτό. Καλή τύχη στην ταινία.

Πηγή: skai.gr

