Αφού εμφανίστηκε σε μια εκδήλωση κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ο Kέβιν Σπέισι θα παρουσιάσει στη Βενετία ένα τρέιλερ για ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας που σκηνοθέτησε.

Αυτό αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών του να επιστρέψει, μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και νομικά ζητήματα που έχουν εκτροχιάσει την καριέρα του στο Χόλιγουντ, σύμφωνα με το Euronews.

Ο Κέβιν Σπέισι πρόκειται να παρεβρεθεί στο επερχόμενο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για να προωθήσει την πρώτη του σκηνοθετική προσπάθεια μετά από 20 χρόνια, το Holiguards Saga - The Portal Of Force.

Σύμφωνα με τον παραγωγό της ταινίας, Elledgy Media, το τρέιλερ του θρίλερ επιστημονικής φαντασίας θα προβληθεί στις 29 Αυγούστου κατά τη διάρκεια ενός δείπνου στο οποίο θα παραστούν οι ηθοποιοί και το συνεργείο που συμμετείχαν στην ταινία.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας επιβεβαίωσε στο Deadline ότι δεν υπάρχει εκδήλωση για τον Κέβιν Σπέισι στο επίσημο πρόγραμμά του και ότι αυτή η καμπάνια επιστροφής δεν αποτελεί μέρος του ίδιου του φεστιβάλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό συνέβη και στις Κάννες, όπου ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ τιμήθηκε σε μια εκδήλωση ξεχωριστή από το επίσημο πρόγραμμα.

Στην ταινία Holiguards πρωταγωνιστούν οι Dolph Lundgren, Tyrese Gibson, Brianna Hildebrand, Disha Patani, Eric Roberts, Lado Okhotnikov και ο ίδιος ο Σπέισι.

Καταγράφει «μια σύγκρουση μεταξύ δύο αρχαίων υπερφυσικών παρατάξεων - των Holiguards και των Statiguards.

Ο κύριος χαρακτήρας, κατέχοντας την κληρονομιά και των δύο πλευρών, μπορεί να σταματήσει την επικείμενη καταστροφή. Ταυτόχρονα, οι Statiguards προετοιμάζουν μια πυρηνική επίθεση στο Παρίσι, χρησιμοποιώντας τεχνολογία ελέγχου του νου και κοσμική ενέργεια.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημες λεπτομέρειες σχετικά με την κυκλοφορία της ταινίας.

Ο Σπέισι προσπαθεί να επιστρέψει εδώ και αρκετά χρόνια - κάτι που έχει φέρει αντιμέτωπους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς με το Χόλιγουντ, το οποίο έχει σε μεγάλο βαθμό βάλει στη μαύρη λίστα τον ηθοποιό-σκηνοθέτη μετά από πολυάριθμες καταγγελίες και δίκες για σεξουαλική παρενόχληση από το 2017.

Πέρσι, τιμήθηκε με το Βραβείο Εθνών της Ιταλίας σε ένα γκαλά στην Ταορμίνα, και τον Ιούνιο, ο Σπέισι παρευρέθηκε στο Ιταλικό Φεστιβάλ Παγκόσμιων Σειρών στο Ρίμινι.

Εκεί, είπε ότι συγχωρεί «όσους έσπευσαν να κρίνουν» πριν από τα αποτελέσματα των νομικών του υποθέσεων. Πρόσθεσε ότι δεν θα συνεργαστεί με αυτούς τους ανθρώπους στο μέλλον.

Αθωώθηκε για την σεξουαλική επίθεση σε 4 άνδρες στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από δύο χρόνια και κρίθηκε αθώος σε μια αστική υπόθεση στις ΗΠΑ που άσκησε ο ηθοποιός Άντονι Ραπ.

Ο Σπέισι έχει παραδεχτεί ότι μπορεί να συμπεριφέρθηκε ακατάλληλα κατά τη διάρκεια της καριέρας του, αλλά έχει αρνηθεί επανειλημμένα ότι συμπεριφέρθηκε παράνομα.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας διαρκεί από τις 27 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: skai.gr

