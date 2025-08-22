Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το trailer της νέας ταινίας του με σκηνοθέτη τον γιο του

Κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ήδη προκαλεί συζητήσεις, το trailer της νέας ταινίας του Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ονόματι Anemone, μετά από οχτώ χρόνια απουσίας. Και μόνο σε αυτή τη μικρή «γεύση» της ταινίας ο Βρετανός τρις φορές οσκαρικός ηθοποιός εντυπωσιάζει για ακόμη μια φορά, έχοντας συμπρωταγωνιστή τον συμπατριώτη του Σον Μπιν (Game of Thrones).

Το Anemone είναι η επερχόμενη, όσο και πολυαναμενόμενη, δραματική ταινία σε σκηνοθεσία του Ρόναν Ντέι Λιούις, στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο, σε ένα σενάριο που έγραψε μαζί με τον πατέρα του, και έχει αντικείμενο τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό και τα τραύματα που έχει επιφέρει η αιματηρή ιστορία του.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Ντέι Λούις επιστρέφει στην υποκριτική, καθώς ο ηθοποιός είχε κάνει ένα διάλειμμα το 1997 για να γίνει υποδηματοποιός στην Ιταλία, αφού εμφανίστηκε στην ταινία Ο Μπόξερ του Τζιμ Σέρινταν. Επέστρεψε το 2002 για να υποδυθεί τον «Μπίλι τον Χασάπη» στην ταινία Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης του Μάρτιν Σκορσέζε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.