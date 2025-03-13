«Karoshi»: Η Cynthia Erivo πρωταγωνιστεί στο νέο θρίλερ δράσης της Lionsgate

Η σταρ του «Wicked», Σίνθια Ερίβο, προστίθεται στο καστ της κινηματογραφικής ταινίας δράσης «Karoshi», της Lionsgate. Σύμφωνα με το Deadline, θα συμπρωταγωνιστήσει μαζί με τον Τεό Γιου και την Ιζαμπέλ Μέι.

Οι Τσαντ Σταχέλσκι, Άλεξ Γιανγκ και Τζέισον Σπιτς της 87Eleven Entertainment θα αναλάβουν την παραγωγή του «Karoshi» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τακάσι Ντόσερ.

Τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας της Lionsgate, η οποία περιγράφεται ως ένα «εταιρικό θρίλερ με μια πινελιά σαμουράι», θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο.

Η Ερίβο έχει ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα τους επόμενους μήνες, καθώς συνεχίζει να κατακλύζει το κοινό με το ταλέντο της. Επαναλαμβάνει τον ρόλο της ως Elphaba Thropp, στο δεύτερο μέρος του «Wicked» σε σκηνοθεσία Τζον Μ. Τσου, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Νοεμβρίου.

Θα εμφανιστεί στη 2η σεζόν του «Poker Face» του Peacock, ενώ μόλις κυκλοφόρησε το τραγούδι «Replay», το πρώτο από το επερχόμενο άλμπουμ της. Τον Ιούνιο θα είναι η οικοδέσποινα της τελετής απονομής των θεατρικών βραβείων Tony και παράλληλα συνεχίζει τα γυρίσματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του «Children of Blood and Bone», πλαισιωμένη από ένα λαμπερό καστ. Στις αρχές Αυγούστου, θα πρωταγωνιστήσει στο εμβληματικό μιούζικαλ των Άντριου Λόιντ Βέμπερ και Τιμ Ράις, «Jesus Christ Superstar», στο Hollywood Bowl.

Πηγή: skai.gr

