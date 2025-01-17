Ο σκηνοθέτης Ζακ Οντιάρ ζητά συγγνώμη για την οργή που προκάλεσε στο Μεξικό η ταινία του «Emilia Pérez». Ο σκηνοθέτης του βραβευμένου μιούζικαλ είπε ότι δεν είχε σκοπό η ταινία να είναι ρεαλιστική, αλλά λυπάται αν τα πράγματα σε αυτήν «μοιάζουν σοκαριστικά».

Το ισπανόφωνο μιούζικαλ για έναν αρχηγό καρτέλ ναρκωτικών που υποβάλλεται σε εγχείρηση αλλαγής φύλου με πρωταγωνίστρια την τρανσέξουαλ ηθοποιό Κάρλα Σοφία Γκασκόν και τις Ζόι Σαλντάνα και Σελίνα Γκόμεζ έκανε πρεμιέρα στην Πόλη του Μεξικού την Τετάρτη πριν από την κυκλοφορία της στο Μεξικό στις 23 Ιανουαρίου.

Σε δηλώσεις του στο CNN, ο Ζακ Οντιάρ είπε ότι η ταινία είναι μια «όπερα» και επομένως όχι «ρεαλιστική» και πρόσθεσε: «Αν υπάρχουν πράγματα που φαίνονται συγκλονιστικά στην Emilia Pérez, τότε λυπάμαι… Ο κινηματογράφος δεν δίνει απαντήσεις, κάνει μόνο ερωτήσεις. Αλλά ίσως οι ερωτήσεις στην Emilia Pérez να είναι λανθασμένες».

Η ταινία που είναι βασισμένη σε λιμπρέτο όπερας του σκηνοθέτη με αναφορές στο μυθιστόρημα του Μπορίς Ραζόν «Écoute» (2018) γυρίστηκε σε στούντιο κοντά στο Παρίσι και βρέθηκε στο στόχαστρο της κριτικής για την έλλειψη συμμετοχής μεξικανικού καστ και συνεργείου, καθώς και για το θέμα της που σχετίζεται με το καρτέλ ναρκωτικών.

Ο σκηνοθέτης και διευθυντής φωτογραφίας Ροντρίγκο Πιέτρο το χαρακτήρισε «εντελώς ψεύτικο» και «ανησυχητικό», ενώ η κριτικός κινηματογράφου Γκάμπι Μέζα έκανε λόγο για εκμετάλλευση της τρέχουσας τραγωδίας στο Μεξικό, της διακίνησης ναρκωτικών και όσων έχουν εξαφανιστεί λόγω βίας, για τη δημιουργία ενός έργου ψυχαγωγίας.

Η ταινία έχει επίσης αποσπάσει κριτική για την απεικόνιση του κεντρικού της χαρακτήρα. Η οργάνωση υπεράσπισης της LGBTQ+ κοινότητας Glaad την αποκάλεσε «βαθιά αναχρονιστική απεικόνιση μιας τρανς γυναίκας». Ωστόσο, τον Γάλλο σκηνοθέτη υπερασπίστηκε ο Μεξικανός σκηνοθέτης Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο οποίος τον περιέγραψε ως «έναν από τους πιο καταπληκτικούς σκηνοθέτες εν ζωή σήμερα».

Η Γκασκόν, η οποία είναι Ισπανίδα σχολίασε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Είναι κρίμα που οι κριτικοί χρησιμοποιούν τόσα πολλά προφίλ για (άχρηστη) επίθεση σε μια ταινία με τόσο όμορφο μήνυμα και αναπαράσταση, αντί να τα χρησιμοποιούν για να υποστηρίξουν μεξικανικές ταινίες και δημιουργούς».

