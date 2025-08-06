Oι 38 θρυλικοί ρόλοι που παραλίγο να πάρουν άλλοι ηθοποιοί

Απίστευτες και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι οι ιστορίες- κυριολεκτικά- πίσω από τις κάμερες στον κινηματογράφο αφού, πολλές εμβληματικές ερμηνείες και ρόλοι που ταυτίστηκαν απόλυτα με συγκεκριμένους ηθοποιούς ίσως να μην είχαν υπάρξει ποτέ — αν είχαν γίνει άλλες επιλογές πρωταγωνιστών στα δοκιμαστικά.

Από ρομαντικά δράματα μέχρι ταινίες υπερηρών και ιστορικά blockbusters, παραγωγοί και σκηνοθέτες βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με μεγάλα διλήμματα λίγο πριν την τελική τους επιλογή.

Το People αποκαλύπτοι ποιοι διάσημοι ηθοποιοί βρέθηκαν στο «παρα λίγο» για να παίξουν θρυλικούς κινηματογραφικούς χαρακτήρες… αλλά τελικά, ο ρόλος κατέληξε αλλού.

Κάποιοι ακόμη «το φυσάνε και δεν κρυώνει», άλλοι όχι, όλοι όμως έχουν να μας πουν μια ιδιαίτερη ιστορία πίσω από την "παραλίγο" επιτυχία.

Τζορτζ Κλούνεϊ & Πολ Νιούμαν... για το «The Notebook»

Κι όμως ο Τζορτζ Κλούνεϊ, είχε κάνει συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στην μεγαλύτερη, ενδεχομένως, εμπορική επιτυχία σε ρομαντικό δράμα, των τελευταίων ετών, κάνοντας επί της ουσίας τον ρόλο με τον οποίο εδραιώθηκε στην βιομηχανία του θεάματος ο Ράιαν Γκόσλινγκ.

Παράλληλα, τον χαρακτήρα του, σε μεγαλύτερη ηλικία θα ενσάρκωνε ο Πολ Νιούμαν n αντί του Τζέιμς Γκάρνερ

Ο Σεμπάστιαν Σταν.. στο Star Trek

Ο Σεμπάστιαν Σταν, γνωστός για τον ρόλο του Μπάκι Μπαρνς στο MCU, έχει αποκαλύψει πως βρέθηκε πολύ κοντά στο να παίξει τον Captain James T. Kirk στο reboot του Star Trek, το 2009.

Η Νικόλ Κίντμαν στο... Notting Hill

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε ότι ήθελε να υποδυθεί την Aννα Σκοτ στο «Notting Hill» του 1999, ρόλο που τελικά ενσάρκωσε η Τζούλια Ρόμπερτς.

Aξίζει να σημειωθεί πως η Κίντμαν μέχρι πρόσφστα σχολίαζε ότι δεν ήταν «αρκετά γνωστή ή ταλαντούχα» για τον ρόλο εκείνη την εποχή.

Επιπλέον, ανέφερε ότι είχε σχεδιάσει να συμμετάσχει με έναν μικρό ρόλο στο «Love Actually» του 2003, που επίσης δε συνέβη.

Ο Τίμοθι Ολιφαντ δεν ήταν τελικά... «Fast and Furious»

Ο Tίμοθι Ολιφαντ, γνωστός από τις σειρές «Justified» και «Deadwood», αρνήθηκε τον ρόλο του Dom Toretto στην ταινία «The Fast and the Furious» το 2001, γιατί δεν ήθελε να ταυτιστεί με ταινίες franchise, δίνοντας την ευκαιρία στον Βιν Ντίζελ την ευκαιρία να «λάμψει».

Η Κλαίρ Ντέινς, παρολίγο... Ρόουζ στον «Tιτανικό»

Η Κλαίρ Ντέινς, η πρωταγωνίστρια του «Homeland» αποκάλυψε ότι είχε προταθεί για τον ρόλος της Ρόουζ στον «Tιτανικό» δίπλα στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Ωστόσο, είχαν μόλις κάνουν μια ρομαντική ταινία μαζί και έτσι ήθελε να αποφύγει το να ταυτιστούν ως δίδυμο.

Αν και, όπως απέδειξε η ιστορία, οι ρόλοι των Ρόουζ και Τζακ ήταν «χρυσό διαβατήριο» για την βιομηχανία του θεάματος η Ντένις επιμένει πως μέχρι και σήμερα δεν μετάνιωσε που απέρριψε την πρόταση.

Και η Γκουίνεθ Πάλτροου για Ρόουζ

Η υπήρξε εν τέλει το «αντίπαλο δέος» της Κέιτ Γουίνλετ για τον εμβληματικό ρόλο αφού οι δύο τους ήταν οι τελευταίες δύο υποψήφιες πρωταγωνίστριες.

Παρά το γεγονός ότι έχασε έναν θρυλικό ρόλο, η Πάλτροου είχε ήδη πάρει Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Ερωτευμένος Σέξπιρ» το 1998.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι επίσης για τον «Τιτανικό»

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι είχε περάσει από screen test για τον ρόλο του Τζακ Ντόνσον με την Κέιτ Γουίνσλετ.

Μάλιστα, ένιωθε πολύ αισιόδοξος ότι είχε εξασφαλίσει τον ρόλο

Βασική αιτία που τον έχασε;

Eπέμενε να διατηρήσει την χαρακτηριστική προφορά του Τέξας, την οποία και έχει, παρά την επιθυμία του σκηνοθέτη να την αλλάξει.

Ρέμπα ΜακΈνταιρ, παραλίγο... «αβύθιστη Μόλι»

Η Ρέμπα ΜακΈνταιρ, σταρ της country μουσικής και ηθοποιός, είχε αρχικά επιλεγεί για τον ρόλο της Μόλι Μπράουν, πριν τελικά της τον «κλέψει» η Κάθι Μπέιτς.

Δεν φαντάζεστε τους ρόλους που αρνήθηκε η Μαντόνα

Η Μαντόνα έχει αποκαλύψει ότι αρνήθηκε τον ρόλο της Catwoman στο Batman Returns, τον οποίο τελικά ενσάρκωσε η Μισέλ Φάιφερ.

Επιπλέον αρνήθηκε και έναν σημαντικό ρόλο στο The Matrix (1999), πιθανώς αυτόν της Trinity, αν και δεν έχει πει περισσότερα περί αυτού.

Και στις δύο περιπτώσεις, λίγο ως πολύ, σήμερα παραδέχεται πως το μετάνιωσε.

Κρις Χέμσγουορθ – Παραλίγο πρωταγωνιστής στο G.I. Joe

Πριν γίνει διάσημος ως Thor, ο Κρις Χέμσγουορθ είχε φτάσει πολύ κοντά στον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία G.I. Joe: Rise of Cobra (2009), τον οποίο τελικά πήρε ο Τσάνινγκ Τέιτουμ.

Tζάστιν Τιμπερλέικ – Υποψήφιος για το Rocketman

Πριν επιλεγεί ο Τάρον Έγκερτον για να ενσαρκώσει τον Έλτον Τζον στο Rocketman, είχαν εξεταστεί κι άλλοι ηθοποιοί αλλά και τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, αφού ο τραγουδιστής είχε εντυπωσιάσει τον παραγωγό Ντέιβιντ Φέρνις με την ερμηνεία του ως Έλτον Τζον στο μουσικό βίντεο «This Train Don't Stop There Anymore».

Τζο Άλγουιν – Παραλίγο... Σαμ στο Love Actually

Ο Τζο Άλγουιν είχε περάσει από δοκιμαστικά για τον ρόλο του Σαμ στο Love Actually.

Αν και δεν πήρε τον ρόλο, θυμάται θετικά την εμπειρία.

Άλντεν Έρενραϊχ και Ρούμερ Γουίλις για το Gossip Girl

Ο Άλντεν Έρενραϊχ, ήταν η πρώτη επιλογή του casting director για τον ρόλο του Νταν Χάμφρεϊ στο Gossip Girl.

Ωστόσο, απορρίφθηκε επειδή κρίθηκε ότι δεν ταίριαζε δίπλα στην Μπλέικ Λάιβλι.

Ομοίως και η Ρούμερ Γουίλις ήταν ανάμεσα στις βασικές υποψήφιες για τον ρόλο της Σερένα.

Ντουγκρέι Σκοτ – Ο πρώτος Wolverine (σχεδόν)

Ο Ντουγκρέι Σκοτ είχε αρχικά επιλεγεί για τον ρόλο του Wolverine στο X-Men (2000), αλλά ένας τραυματισμός και καθυστερήσεις στα γυρίσματα του Mission: Impossible II τον ανάγκασαν να αποχωρήσει. Η FOX τον αντικατέστησε με τον άγνωστο τότε Χιου Τζάκμαν — μια απόφαση που σημάδεψε τη σύγχρονη κινηματογραφική ιστορία.

Kate Winslet & Julia Roberts – Αρνήθηκαν τον ρόλο της Viola στον «Ερωτευμένο Σέξπιρ»

Η Κέιτ Γουίνσλετ, όχι απλώς «έφαγε στη γωνία» την Γκουίνεθ για τον «Τιτανικό» αλλά είχε «απλώσει τα χεράκια της» και στο σενάριο του «Ερωτευμένου Σέξπιρ».

Τελικά αρνήθηκε τον ρόλο που κατέληξε στην Πάλτροου ενώ συζητήσεις με την παραγωγή είχε κάνει και η Τζούλια Ρόμπερτς.

Christina Applegate – Παραλίγο να εκδικηθεί ως... ξανθιά.

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ αρνήθηκε τον ρόλο της από φόβο ότι θα έμενε εγκλωβισμένη σε «χαζούς» ρόλους, μετά το «Παντρεμένοι με παιδιά».

Αργότερα χαρακτήρισε την απόφαση «χαζή», αλλά αναγνώρισε ότι η Ρις Γουίδερσπουν ήταν η ιδανική επιλογή.

Jack Nicholson – Όχι κύριε Κορλεόνε

Ο Τζακ Νίκολσον απέρριψε τον εμβληματικό ρόλο του Μάικλ Κορλεόνε στον «Νονό», επειδή πίστευε ότι οι Ιταλοί χαρακτήρες έπρεπε να ενσαρκώνονται από Ιταλούς ηθοποιούς.

Παραδέχτηκε ότι ο Αλ Πατσίνο ήταν η καλύτερη επιλογή για τον ρόλο.

Ο John Travolta, Forrest Gump

Ο Τζον Τραβόλτα απέρριψε τον ρόλο του Forrest Gump για να συμμετάσχει στο Pulp Fiction. Δεν το μετανιώνει, καθώς θεωρεί ότι κέρδισε κάτι εξίσου μεγάλο για την καριέρα του την ώρα που ο Τομ Χανκς κέρδισε φυσικά ένα Όσκαρ.

Αξίζει να σημειωθεί πως και οι δύο ήταν υποψήφιοι για το βραβείο εκείνη τη χρονιά.

Lindsay Lohan – Αποκλείστηκε από το «The Hangover» λόγω ηλικίας

Η Λίντσεϊ Λόχαν ήταν υποψήφια για τον ρόλο της Τζέιντ στο «The Hangover», αλλά κρίθηκε πολύ νέα (μόλις 20 ετών) για τον χαρακτήρα.

Johnny Depp – Παραλίγο Φέρις Μπούλερ

Ο Τζόνι Ντεπ ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο του, αλλά τον απέρριψε λόγω άλλων υποχρεώσεων.

Ο ρόλος πήγε τελικά στον Μάθιου Μπρόντερικ, ο οποίος έγινε ταυτόσημος με τον χαρακτήρα.

Al Pacino – Απέρριψε τον Han Solo

Ο Αλ Πατσίνο αποκάλυψε πως είχε την ευκαιρία να παίξει τον Χαν Σόλο στο Star Wars, αλλά απέρριψε τον ρόλο επειδή... δεν καταλάβαινε το σενάριο.

Έτσι ο ρόλος πήγε τελικά στον Χάρισον Φορντ.

Anne Hathaway – Πρώτη επιλογή για το Silver Linings Playbook

Η Αν Χάθαγουεϊ ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο της Τίφανι στο Silver Linings Playbook (2012), αλλά αποχώρησε εξαιτίας «διαφορετικής οπτικής» με τον σκηνοθέτη.

Η Τζένιφερ Λόρενς όχι μόνο πήρε τον ρόλο αλλά κέρδισε και Όσκαρ για την ερμηνεία της.

Μόλι Ρίνγουολντ– Δεν ήταν... «Pretty Woman»

Η Μόλι Ρίνγουολντ είχε στα χέρια της το αρχικό σενάριο του «Pretty Woman» (τότε με τίτλο $3,000), αλλά το προσπέρασε.

Αν και δεν θυμάται να το απέρριψε συνειδητοποιημένα, παραδέχτηκε ότι ο ρόλος «ανήκε» τελικά στην Τζούλια Ρόμπερτς.

Μάιλς Τέλερ & Eμα Γουότσον – Έχασαν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο La La Land

Ο Μάιλς Τέλερ και η Έμα Γουότσον ήταν κάποτε υποψήφιοι για τους ρόλους των Σεμπάστιαν και Μία στο «La La Land».

Ο Τέλερ αποκλείστηκε ξαφνικά από τον σκηνοθέτη Νταμιέν Σαζέλ, ενώ η Γουότσον δεν μπορούσε να συμμετάσχει λόγω δεσμεύσεων στο «Beauty and the Beast».

Τους αντικατέστησαν ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Έμα Στόουν, οι οποίοι και «απογείωσαν» την ταινία.

Ντι Κάπριο & Μπραντ Πιτ – Είπαν όχι στο Brokeback Mountain

Πριν υπογράψει ο Ανγκ Λι, ο Γκας Βαν Σαντ είχε αναλάβει προσωρινά το Brokeback Mountain και προσπάθησε να προσεγγίσει «μεγάλα ονόματα» όπωςο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Μπραντ Πιτ, ο Ματ Ντέιμον και ο Ράιαν Φιλίπ.

Όλοι αρνήθηκαν. Ο ρόλος κατέληξε τελικά στους Χιθ Λέτζερ και Τζέικ Τζίλενχαλ.

Χένρι Κάβιλ – Το «Twilight»...δεν ήρθε ποτέ

Ο Χένρι Κάβιλ ήταν η αρχική επιλογή της συγγραφέα του Twilight, Στέφανι Μέγερ, για τον ρόλο του Έντουαρντ Κάλεν.

Όμως, κανείς δεν τον... ενημέρωσε!

Το ρόλο πήρε ο Ρόμπερτ Πάτινσον, και ο Κάβιλ αναγνώρισε απλά ότι «θα ήταν ωραίο, αλλά δεν το ήξερα τότε».

Τίφανι Θίσεν – Πολύ μικρή για Ρέιτσελ στα «Φιλαράκια»

Η Τίφανι Θίσεν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της Ρέιτσελ, αλλά ήταν μόλις 20 ετών και θεωρήθηκε «πολύ μικρή» για να ταιριάξει με τους υπόλοιπους του καστ.

Φαίνεται πως ο ρόλος ήταν μοιραίο να «απογειώσει», την δικιά μας, Τζένιφερ Άνιστον.

Κόνι Μπρίτον – Παραλίγο Oλίβια Πόουπ στο «Scandal»

Η Κόνι Μπρίτον ήταν στις επιλογές για τον ρόλο της Όλιβια Πόουπ στο Scandal.

Ωστόσο, ρόλος είχε γραφτεί για μαύρη ηθοποιό.

Έτσι, επιλέχθηκε η Κέρι Ουάσινγκτον, και «έγραψε ιστορία» ως η πρώτη Μαύρη πρωταγωνίστρια σε δράμα τα τελευταία 37 χρόνια.

Ματ Λεμπλανκ – Είπε όχι στο Modern Family

Ο Ματ ΛεΜπλανκ απέρριψε τον ρόλο του Φιλ Ντάνφι στο Modern Family, παρότι του άρεσε πολύ το σενάριο.

Όπως είπε, «δεν ήμουν ο κατάλληλος για τον ρόλο» και δεν ήθελε να «χαντακώσει» την παραγωγή.

Ο ρόλος πήγε τελικά στον Τάι Μπέρρελ.

Σαρλίζ Θερόν – «Έκπτωτη» από το Chicago

Η Σαρλίζ Θερόν ήταν αρχικά στο καστ για το Chicago και ήθελε πολύ τον ρόλο της Ρόξι Χαρτ.

Όμως, όταν άλλαξε ο σκηνοθέτης, την «έδιωξαν» από την ταινία. Όπως δήλωσε, απογοητεύτηκε, αλλά παραδέχεται ότι η Ρενέ Ζελβέγκερ έκανε εξαιρετική δουλειά.

Χιου Τζάκμαν – Δεν πήγε για... James Bond

Μετά την επιτυχία του στο X-Men, ο Χιου Τζάκμαν είχε πρόταση να γίνει ο νέος James Bond, αλλά αρνήθηκε επειδή του είπαν ότι δεν θα έχει λόγο στο σενάριο.

Τον ξένιζε μάλιστα ότι τα φιλμ του εμβληματικού κατάσκοπου είχαν γίνει κατά την οπτική του «υπερβολικά επιστημονική φαντασία».

Debra Winger – Παραιτήθηκε από το «A League of Their Own» λόγω… Madonna

Η Ντέμπρα Γουίνγκερ είχε ήδη «δώσει τα χέρια» για το «A League of Their Own», αλλά αποχώρησε όταν προστέθηκε στο καστ η Μαντόνα.

Όπως είπε, ένιωσε ότι η ταινία «έγινε σαν φιλμ του Έλβις».

Παρόλα αυτά, πληρώθηκε κανονικά, ενώ τον ρόλο πήρε τελικά η Τζίνα Ντέιβις.

Σέλμα Μπλερ– Σχεδόν Joey Potter στο Dawson’s Creek

Η Σέλμα Μπλερ ήταν υποψήφια για τον ρόλο της Τζόι στο Dawson’s Creek πριν της πάρει το ρόλο η Κέιτι Χολμς.

Η Μπλερ δεν κράτησε κακία και δήλωσε ότι θαύμαζε πάντα τη Χολμς.

Ολιβερ Χάντσον – Έχασε το «This Is Us» για να… ψαρέψει

Ο Όλιβερ Χάντσον ήταν υποψήφιος για τον ρόλο του Τζακ Πίρσον στο «This Is Us», αλλά ακύρωσε το τελικό δοκιμαστικό του γιατί... είχε προγραμματίσει 10ήμερο ταξίδι για ψάρεμα.

«Μου αρέσει το ψάρεμα, είναι η ζωή μου», σχολιάζει μέχρι σήμερα γελώντας.

Πηγή: skai.gr

