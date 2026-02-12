«F1»: Πράσινο φως για το σίκουελ μετά τον εισπρακτικό θρίαμβο των 633 εκατ. δολαρίων

Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία στα παγκόσμια ταμεία με εισπράξεις που αγγίζουν τα 633 εκατομμύρια δολάρια, ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ επιβεβαίωσε ότι η Apple Studios έδωσε το «πράσινο φως» για τη συνέχεια της ταινίας «F1».

Μιλώντας στο BBC κατά τη διάρκεια του ετήσιου γεύματος των υποψηφίων των Όσκαρ στο Λος Άντζελες, ο βετεράνος παραγωγός παραδέχτηκε ότι ήταν «έκπληκτος και ενθουσιασμένος» από την υποψηφιότητα του φιλμ για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

«Ήταν μια μακρά διαδρομή μέχρι να ολοκληρωθεί η ταινία, καθώς έπρεπε να αντέξουμε μερικές απεργίες, αλλά τελικά το έργο ψυχαγώγησε το κοινό σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Μπρουκχάιμερ για το «F1». «Δεν είχα συνεργαστεί ποτέ με τον Μπραντ Πιτ στο παρελθόν και ήταν πραγματικά συναρπαστικό να δουλέψω μαζί του», πρόσθεσε.

Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη λεπτομέρειες για την πλοκή, θεωρείται βέβαιο ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα επιστρέψει για το σίκουελ. Πέρα από αυτό, ο Μπρουκχάιμερ τόνισε ότι οι περαιτέρω λεπτομέρειες παραμένουν, προς το παρόν, επτασφράγιστο μυστικό.

Με διάρκεια 156 λεπτά, το «F1» προσέφερε ένα θέαμα υψηλών οκτανίων που αγκάλιασε τα κλασικά κλισέ των αθλητικών ταινιών και το κοινό ανταποκρίθηκε. Οι καθηλωτικές σκηνές στην πίστα κατατάσσονται ήδη ανάμεσα στις πιο συναρπαστικές που έχουν αποτυπωθεί ποτέ στον κινηματογράφο.

Την ίδια στιγμή, το πρόγραμμα του σκηνοθέτη Τζόζεφ Κοσίνσκι είναι γεμάτο από φιλόδοξα πρότζεκτ. Ο ίδιος έχει αφήσει υπονοούμενα για το «Top Gun 3», το οποίο συνυπογράφει σεναριακά με τον Έχρεν Κρούγκερ, ενώ πρόκειται να σκηνοθετήσει και ένα θρίλερ συνωμοσίας γύρω από τα UFO για την Apple Studios. Επιπλέον, σύμφωνα με το World of Reel, το πολυαναμενόμενο reboot του «Miami Vice» αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα αυτό το καλοκαίρι, με ένα λαμπερό πρωταγωνιστικό δίδυμο: τον Όστιν Μπάτλερ και τον Μάικλ Μπι Τζόρνταν.

Πηγή: skai.gr

