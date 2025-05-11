«Prima Facie»: Η Cynthia Erivo πρωταγωνιστεί στην κινηματογραφική μεταφορά του πολυβραβευμένου έργου

Η τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ Σίνθια Ερίβο θα πρωταγωνιστήσει στην κινηματογραφική μεταφορά του βραβευμένου «Prima Facie» δια χειρός Σούζι Μίλερ (Suzie Miller), το οποίο αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον στην επερχόμενη Αγορά των Καννών.

Η ταλαντούχα σταρ του «Wicked» όχι μόνο θα ηγηθεί του καστ ενσαρκώνοντας τον εμβληματικό ρόλο που χάρισε τεράστια επιτυχία στην Τζόντι Κόμερ (Jodie Comer), αλλά θα αναλάβει και χρέη εκτελεστικής παραγωγού μέσω της εταιρείας της, Edith's Daughter.

Σύμφωνα με το Deadline, θα υποδυθεί την Tessa Ensler, «μία χαρισματική Βρετανίδα δικηγόρο υπεράσπισης η οποία διαπρέπει στις απαιτητικές αίθουσες των δικαστηρίων του Λονδίνου, καθώς είναι γνωστή για τις εξαιρετικές της ικανότητες στην υπεράσπιση ανδρών που κατηγορούνται για σεξουαλική επίθεση. Καθώς η καριέρα της βρίσκεται στο απόγειό της, μια απρόσμενη και σκοτεινή τροπή, θα την αναγκάσει να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά της και να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις».

EXCLUSIVE: The feature adaptation of acclaimed play 'Prima Facie', which will star three-time Oscar nominee Cynthia Erivo, is heading to the Cannes market with Embankment, UTA & CAA https://t.co/n4q89eZnCQ — Deadline (@DEADLINE) May 7, 2025

Το σενάριο υπογράφει η συγγραφέας του θεατρικού έργου, ενώ τη σκηνοθεσία της κινηματογραφικής μεταφοράς, θα αναλάβει η βραβευμένη με BAFTA και υποψήφια για Emmy Σουζάνα Γουάιτ (Susanna White).

«Είμαι ενθουσιασμένη που έχουμε μια ηθοποιό με την δύναμη της Σίνθια Ερίβο στο καστ. Τα στατιστικά στοιχεία είναι συγκλονιστικά: μία στις τρεις γυναίκες έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, με μόλις μία στις δέκα να την αναφέρουν και λιγότερο από το 2% των δικών, η απόφαση είναι καταδικαστική», δήλωσε η σκηνοθέτις και εκτελεστική παραγωγός.

Το «Prima Facie» έκανε πρεμιέρα στο Σίδνεϊ το 2019 και γνώρισε θριαμβευτική πορεία στο East End του Λονδίνου το 2022, όπου απέσπασε δύο βραβεία Olivier, συμπεριλαμβανομένων του Καλύτερου Νέου Έργου και Καλύτερης Ηθοποιού για την Κόμερ. Η επιτυχία συνεχίστηκε στο Μπρόντγουεϊ την επόμενη χρονιά, με την σταρ να κερδίζει Tony για την ερμηνεία της. Η ηθοποιός αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο της Tessa σε νέα περιοδεία σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία το 2026.

Πηγή: skai.gr

