Το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών είναι ίσως το πιο αυστηρά ελεγχόμενο κόκκινο χαλί στον κόσμο. Τώρα, το φεστιβάλ έχει προσθέσει έναν νέο όρο: όχι γυμνό.

Το διάσημο φεστιβάλ, το οποίο ξεκινά σήμερα, Τρίτη 13 Μαΐου 2025, είναι έτοιμο να υποδεχθεί μερικές από τις πιο αναμενόμενες παγκόσμιες πρεμιέρες της χρονιάς, με «highlights» φέτος την παρουσία του Τομ Κρουζ με τη νέα, τελευταία «Επικίνδυνη Αποστολή», το τιμητικό βραβείο στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, την παρουσία της Ζιλιέτ Μπινός στη θέση της Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής και τους επαπειλούμενους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ που δυναμιτίζουν το κλίμα στη βιομηχανία του θεάματος.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες ενδυμασίας για το 2025, απαγορεύονται, επίσης, τα υπερβολικά ογκώδη ενδύματα, όχι μόνο στο κόκκινο χαλί, αλλά και σε όλους τους χώρους του φεστιβάλ.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σαφή αλλαγή στάσης από την πλευρά των διοργανωτών, οι οποίοι δηλώνουν ότι στόχος δεν είναι η λογοκρισία της μόδας, αλλά η διατήρηση της αξιοπρέπειας, της ομαλής λειτουργίας και της θεσμικής εικόνας του φεστιβάλ. Ποιος δεν θυμάται τη σοκαριστική εμφάνιση της Μπιάνκα Σενσόρι στα Grammy. Είναι προφανές ότι οι διοργανωτές δεν θέλουν να βρεθούν αντιμέτωποι με τέτοιες εκπλήξεις…

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πλέον όχι μόνο στις ταινίες, αλλά και στις στιλιστικές επιλογές των σταρ, οι οποίες φέτος θα πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα στη φαντασία και στους νέους κανόνες.

Η ομάδα υποδοχής του φεστιβάλ, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, διατηρεί πλέον το δικαίωμα να απαγορεύσει την είσοδο στο κόκκινο χαλί σε όσους δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς. Αν και οι υπεύθυνοι διαβεβαιώνουν πως δεν πρόκειται για «αυστηρό κώδικα ενδυμασίας», οι νέες οδηγίες ακολουθούν το γαλλικό νομικό πλαίσιο και αντικατοπτρίζουν μια πιο αυστηρή στάση έναντι της δημόσιας έκθεσης.

Όπως και να έχει, το Φεστιβάλ των Καννών έστειλε φέτος ένα σαφές μήνυμα: η ελευθερία της έκφρασης δεν είναι ανεξέλεγκτη. Οι σταρ καλούνται πλέον να εκπλήξουν με τρόπους λιγότερο αποκαλυπτικούς, αλλά ίσως πιο ευρηματικούς…

Τα πολιτικά μηνύματα για Γάζα και Ουκρανία

«Εμείς καλλιτέχνες και ηθοποιοί του πολιτισμού, δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί την ώρα που μια γενοκτονία βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γάζα», δηλώνουν σήμερα στη γαλλική εφημερίδα «Liberation» ο Iσπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ, οι αμερικανοί ηθοποιοί Σούζαν Σάραντον ή Ρίτσαρντ Γκιρ.

Πρόκειται για ένα κείμενο πολύ συμβολικό μερικές ώρες πριν από τη βραδιά της έναρξης του μεγαλύτερου κινηματογραφικού φεστιβάλ του κόσμου, που θα σηματοδοτηθεί από την απονομή ενός τιμητικού Χρυσού Φοίνικα στον Ρόμπερτ Νε Νίρο, ένα θρύλο του σινεμά και σφοδρό επικριτή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στο κείμενο αποτίεται επίσης φόρος τιμής στη φωτορεπόρτερ Φάτιμα Χασούνα, που σκοτώθηκε στα μέσα Απριλίου σε ισραηλινό βομβαρδισμό και είναι η κύρια πρωταγωνίστρια ενός ντοκιμαντέρ που είναι προγραμματισμένο σε ένα παράλληλο τμήμα του Φεστιβάλ.

