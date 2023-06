Elemental: Η Disney δημιούργησε τον πρώτο non binary χαρακτήρα - Δείτε video

Η Pixar της Disney αποκάλυψε ότι στην νέα της ταινία της, με τίτλο «Στο στοιχείο τους» (Elemental), έχουμε τον πρώτο non binary χαρακτήρα, που χρησιμοποιεί αντωνυμίες ουδέτερες ως προς το φύλο.

Το νέο animation της Pixar, που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα στους ελληνικούς κινηματογράφους, λαμβάνει χώρα στην Πόλη των Στοιχείων, όπου πολίτες από φωτιά, νερό, γη, αέρας ζουν μαζί. Τις φωνές των πρωταγωνιστών έχουν αναλάβει οι Leah Lewis και Mamoudou Athie, ενώ στην Ελλάδα κυκλοφορεί και μεταγλωττισμένη, με τις φωνές των Παναγιώτα Βλαντή, Ορέστη Χαλκιά, Μυρτώ Αλικάκη, Κλέλια Ανδριολάτου.

Ένας από τους μικρότερους χαρακτήρες της ταινίας, λοιπόν, με το όνομα «Lake Ripple», που ανήκει στο στοιχείο του νερού, είναι non-binary, με το Kai Ava Hauser, ηθοποιό που δανείζει τη φωνή του στον χαρακτήρα να επιβεβαιώνει τα νέα στο Twitter.

«Μεγάλη ανακοίνωση. Είχα την ευκαιρία να παίξω τον πρώτο non binary χαρακτήρα της Pixar. Γνωρίστε το Lake. Δίνω τη φωνή μου στο Lake στην νέα ταινία “Elemental”, την οποία θα δω στο σινεμά απόψε με τους φίλους μου, οπότε μπορείτε να τη δείτε κι εσείς στους κινηματογράφους αν θέλετε να το γνωρίσετε».

BIG ANNOUNCEMENT I got to play Pixar's first nonbinary character! Meet Lake!

I voice Lake in the new movie #Elemental! I'm seeing it in theaters tonight with my friends, so you can catch it in theaters too if you wanna see them. 💙 pic.twitter.com/6kBPGvCATE